Ospedale del mare, rilievi di tecnici della Procura e pompieri sulla voragine

I periti nominati dalla Procura della Repubblica di Napoli stanno effettuando da stamattina i primi rilievi nella maxi voragine che si e’ aperta ieri nel parcheggio dell’Ospedale del Mare di Ponticelli dopo un’implosione della parte sotterranea. La Procura ha infatti aperto un fascicolo con l’ipotesi al momento di disastro colposo. Perizie e consulenze tecniche serviranno a individuare eventuali responsabilita’ nel crollo di ieri. I vigili del fuoco lavorano da ieri per mettere in sicurezza l’area e far proseguire senza problemi ulteriori il lavoro dell’ospedale. Verifiche sono in corso anche per evitare l’eventuale ripetersi del fenomeni. Intanto all’Ospedale e’ tornata l’acqua corrente che ieri si era interrotta: i tecnici hanno realizzato un bypass che ha permesso di far tornare l’erogazione, mentre ieri la fornitura era stata assicurata dalle cisterne. Ancora evacuato il Covid residence, con i sei ospiti che c’erano e che rimangono nelle altre strutture dove sono stati portati ieri mattina. Il Covid residence, riferiscono dall’Asl Napoli 1, verra’ riaperto nei prossimi giorni appena sara’ garantita la sicurezza dell’area e dell’edificio.