Ospedale di Boscotrecase, inaugurato il nuovo reparto di terapia semintensiva

Taglio del nastro, questa mattina, da parte del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e del direttore generale Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo per il nuovo reparto di terapia semintensiva dell’ospedale di Boscotrecase. Presenti i sindaci dell’area vesuviana, operatori e rappresentanti del mondo delle associazioni. Sono stati aperti oggi venti posti letto di terapia semintensiva, grazie al completamento delle aree al quarto piano dell’ala est della struttura ospedaliera. Il nuovo reparto afferisce all’unità operativa complessa di pneumologia, diretta da Francesco Stefanelli. “L’unità – comunica l’Asl – già da tempo rappresenta un centro di riferimento per la diagnosi e cura delle principali patologie acute e croniche polmonari”. La struttura è parte integrante del gruppo oncologico multidisciplinare (Gom) interaziendale per la diagnosi e stadiazione delle neoplasie pleuro-polmonari. Assicura un servizio di endoscopia bronchiale, agobiopsie linfonodali ecoguidate, un servizio di fisiopatologia respiratoria di secondo livello e ambulatori tematici di primo, secondo e terzo livello (asma, allergologia, Bpco, fibrosi polmonari, disturbi del sonno).