Ospedale di Caserta, Ficco (Saues): Bene la soluzione tempestiva per i turni medici del Pronto Soccorso

“Prendiamo atto con vivo apprezzamento del tempestivo intervento della struttura commissariale dell’ospedale di Caserta, così come da noi richiesto, nella soluzione della vertenza dei medici di pronto soccorso”. Lo afferma Paolo Ficco, presidente nazionale del Saues, sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria, rinviando all’annunciato pagamento degli arretrati ai medici di pronto soccorso per il servizio reso in regime di autoconvenzionamento.

“La dimostrata disponibilità al dialogo del management ospedaliero – aggiunge Ficco – e le condizioni ora maturate per la copertura complessiva ed efficace dei turni in pronto soccorso costituiscono un’ottima risposta alla nostra comunità di cittadini-utenti oltre che alle legittime istanze dei medici”.