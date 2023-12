Ospedale in fiamme a Tivoli: tre morti e 200 evacuati

Sono 3 i pazienti morti nell’incendio divampato nella notte all’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, alle porte di Roma. A perdere la vita nel rogo sono stati Pierina Di Giacomo, di 86 anni, Romeo Sanna, anche lui di 86 anni, e Virginia Giuseppina Facca, di 84. Un quarto paziente, Emidio Timperi, di 76 anni, estratto senza vita dai soccorritori, e’ morto prima dell’incendio: si trovava ricoverato nel reparto di cardiologia. Circa duecento le persone evacuate dall’ospedale. Le fiamme sono state spente, le terapie intensive riattivate, mentre i pazienti sono stati trasportati in altre strutture sanitari, i meno gravi in una palestra della zona. “Oltre alle tre vittime dell’incendio, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di una quarta persona, gia’ deceduta mezz’ora prima dell’incendio”, si legge sul sito del Comune di Tivoli. Il sindaco Giuseppe Proietti, che questa notte e’ stato in campo con il Centro operativo comunale, ha spiegato che “fin dallo scoppio dell’incendio numerose squadre dei vigili del fuoco, moltissime squadre della protezione civile di Tivoli, tutte le forze dell’ordine, oltre a tutto il personale sanitario interno all’ospedale, si sono adoperati instancabilmente per gestire l’emergenza, in particolare per evacuare i pazienti nel minor tempo possibile e in sicurezza e, nel caso della Protezione civile di Tivoli, per allestire la vicina palestra comunale Maramotti con coperte, letti e cuscini”.