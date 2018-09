Ospedale Mare, al via la collaborazione con il Cardarelli

Il direttore generale della Asl Napoli 1 centro, Mario Forlenza, in occasione dell’apertura del pronto soccorso dell’Ospedale del mare, in programma sabato 15 settembre 2018, ha chiesto la disponibilità da parte dell’Ospedale Cardarelli “per una collaborazione, anche mediante stipula di eventuale atto convenzionale, per l’avvio delle attivita’ dell’Unita’ operativa complessa di Medicina d’Accettazione e d’Urgenza con particolare riferimento alla necessita’ di supporto e formazione di personale infermieristico e medico per il triage e il pronto soccorso, tenuto conto che si utilizzeranno cartella clinica informatizzata e app gia’ in uso al Cardarelli”. “Abbiamo accolto con gran piacere la proposta di collaborazione – ha affermato Ciro Verdoliva, manager del Cardarelli – e abbiamo attivato i procedimenti tecnico-amministrativi necessari ad accogliere la richiesta”. Gia’ oggi le direzioni strategiche e i gruppi di lavoro dei Pronto soccorso dei due ospedali hanno iniziato il confronto per approfondire i punti da inserire nel Protocollo di collaborazione.