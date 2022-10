Ospedale Pellegrini, aggredito da un paziente il medico di turno. Giuseppe Alviti: Servono i militari in corsia

“Ieri sera verso le 22.30 i Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti al Pronto Soccorso dell’ospedale Pellegrini dove poco prima una 42enne, durante il “triage”, aggrediva senza alcun apparente motivo e in preda ad una crisi isterica il medico di turno con calci e schiaffi. Per la dottoressa aggredita una prognosi di 3 giorni per contusione alle gambe. I carabinieri hanno denunciato la 42enne”. E’ quanto si legge in una nota del sindacalista napoletano Giuseppe Alviti, presidente nazionale Associazione Guardie particolari Giurate, che conclude: “E’ ora di militarizzare gli ospedali prima che scappi il morto”.