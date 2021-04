Ospedale Santobono, il direttore generale Conenna: Neuropsichiatria infantile, presto dieci posti letto

Dieci posti letto di neuropsichiatria infantile saranno attivati dall’azienda ospedaliera Santobono-Pausilipon di Napoli. Lo ha reso noto il direttore generale della stessa azienda, Rodolfo Conenna, nel corso dell’audizione sul tema “Minori a rischio: lo stato dell’arte in Campania”, che si è tenuta in consiglio regionale e che è stata promossa dalla VI Commissione (Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica e Politiche Sociali). Conenna ha messo in evidenza le problematiche relative ai disagi psichiatrici minorili, aggravati soprattutto in questo periodo di pandemia.