Ospedali, affondo di De Luca: Aspettiamo che il ministro sblocchi il Piano concordato

“Stiamo ancora aspettando che il ministro della Salute metta il timbro al piano ospedaliero concordato. Abbiamo ridotto 60 unità complesse e sbloccato 7 mila assunzioni. Il ministro non fa quel che dovrebbe e sui territori i suoi fanno sciacallaggio, dimenticando che i tagli sono stati imposti proprio dal loro ministro”. E’ l’affondo che il governatore Vincenzo De Luca, intervenuto ad Avellino all’inaugurazione del Centro oncologico polispecialistico dell’ospedale “Moscati”, lancia al ministro della Salute, Giulia Grillo. “Siamo stati commissariati perchè accumulavano debiti – ha aggiunto De Luca – ma oggi non c’è più motivo per mantenerlo”. Tra gli obiettivi annunciati dal governatore della Campania, quello di “recuperare i 300 milioni che spendiamo in mobilità passiva. Possiamo riuscirci – ha sottolineato – perchè abbiamo professionalita’ e centri di eccellenza, e perche’ dobbiamo impedire che si sottraggano risorse all’economia territoriale”. De Luca ha definito il “Moscati”, “una eccellenza a livello europeo”.