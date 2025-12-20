Ospedali, al Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta estetisti per le donne malate di cancro

Ribadire la centralità della persona e la vicinanza a chi attraversa un percorso di cura, anche e soprattutto durante le festività. È questo lo scopo dell’evento tenutosi all’azienda Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, aperta a pazienti, operatori sanitari, istituzioni, associazioni di volontariato e cittadinanza, con momenti ludici e di spettacolo, e un’attenzione particolare ai malati oncologici, alle donne, ai bambini, agli anziani. “Con entusiasmo e spirito di squadra – ha spiegato il direttore generale dell’ospedale Gennaro Volpe – abbiamo allestito un programma di iniziative che convergono sull’umanizzazione delle cure. Un valore, che in occasione del Natale ci sembra particolarmente significativo rimarcare nell’ottica della centralità della persona malata. Un valore, che la nostra Azienda Ospedaliera cerca quotidianamente di concretizzare nella pratica clinica e assistenziale”. L’evento, organizzato con il contributo delle associazioni che collaborano assiduamente con l’Ospedale casertano ha preso il via con le visite ambulatoriali gratuite, nelle specialità di cardiologia, geriatria, senologia, urologia, oculistica e otorinolaringoiatria; ecco quindi il progetto presentato dalle Unità operative di Ematologia e Oncologia e dedicato al benessere psico-fisico delle pazienti oncologiche, promosso con il sostegno della sezione casertana dell’AIL: “Io oltre la malattia” (estetica oncologica – trucco/parrucco). Le donne ricoverate hanno ricevuto i consigli e i trattamenti di un’estetista che ha effettuato una dimostrazione del servizio offerto. Quindi l’équipe medica e infermieristica dell’Unità operativa di Pediatria, ha coinvolto le mamme, i papà e i nonni dei piccoli pazienti nell’addestramento alla “Manovra per la vita”, mentre i SuperEroiAcrobatici hanno regalato emozioni e sorrisi ai bambini con i loro spettacoli; bimbi che hanno poi ricevuto anche giocattoli e libri per l’infanzia, donati dai Vigili del Fuoco di Caserta, da Inner Wheel Club Caserta Luigi Vanvitelli e Fiat 500 Club Italia e dalla Casa editrice Gaby Books. È stato quindi inaugurato il Roll-Up “Read The Sign”, proposto dal Soroptimist International Club di Caserta come veicolo di sensibilizzazione contro la violenza contro le donne; un vademecum utile alle donne per riconoscere precocemente i segnali di violenza, un invito a chiamare il numero telefonico 1522 per essere aiutate. Il Roll-Up sarà collocato al Pronto Soccorso. Nel piazzale antistante l’ingresso si è inoltre esibita la Fanfara dell’8° Reggimento Bersaglieri della Brigata Bersaglieri “Garibaldi” di Caserta. E infine Babbo Natale ha bussato alla porta dell’Unità di Geriatria, per portare regali agli anziani pazienti e cullarli con un dolce programma di musicoterapia, su iniziativa delle associazioni Quercus Vitae, Gabbiana, Insieme si può.