“Risulta non più procrastinabile l’istituzione di un presidio permanente 24 ore su 24 delle Forze dell’ordine presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Giugliano, al fine di prevenire ulteriori violenze e danneggiamenti ad una struttura preposta alla tutela di un diritto fondamentale della cittadinanza, di assicurare indispensabili condizioni di sicurezza degli operatori e degli utenti e di dimostrare che le istituzioni non sono sorde rispetto a legittime aspettative a minime e indefettibili esigenze di sicurezza”. Lo scrive il governatore Vincenzo De Luca in una lettera al prefetto di Napoli Claudio Palomba e al questore Maurizio Agricola, all’indomani “dell’ennesimo atto di violenza ed aggressione al personale medico e infermieristico del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Giugliano e di devastazione dei locali destinati alla cura dei cittadini”. “Confido in un intervento concreto e tempestivo”, conclude De Luca.