Ospedali, il ministero della Salute annuncia il riordino degli Irccs

È stato approvato in via definitiva il decreto legislativo per il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs): lo rende noto il ministero della Salute, all’indomani del Consiglio dei ministri. Il riordino “punta a creare e sviluppare reti di ricerca di eccellenza, aperte anche a collaborazioni nazionali e internazionali, potenziare la ricerca clinica con nuove figure professionali dedicate e aumentare la trasparenza e il controllo sulle attività di ricerca”, osserva il ministero.

Per Maria Rosaria Campitiello, capo dipartimento della Prevenzione e della ricerca del ministero, si tratta di “un passaggio fondamentale per una ricerca sanitaria più forte in Italia, sempre più integrata con assistenza e formazione e al servizio della salute pubblica”.

Con questo provvedimento “rafforziamo la governance degli Irccs e valorizziamo le competenze scientifiche e manageriali, puntando su qualità e merito. È un passo concreto verso una sanità più innovativa, capace di affrontare le sfide del futuro mettendo sempre al centro la salute dei cittadini”.