Ospedali, il ministro Schillaci: La piattaforma per le liste d’attesa funziona, ecco i primi dati

Le liste di attesa “sono un problema annoso. Il decreto legge è già pienamente attuativo e la piattaforma nazionale di Agenas per monitorare i tempi delle liste di attesa funziona, le Regioni un po’ a macchia di leopardo stanno mandando i dati. È un sistema nuovo ma la notizia importante è che le regioni che stanno rispettando la legge stanno già ottenendo risultati importanti: si tratta ad esempio del Lazio, Basilicata, Piemonte e Liguria e così nel Lazio il tempo medio per una prestazione è passato dai 42 giorni del 2023 ai 9 giorni di quest’anno”. Lo ha sottolineato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ospite di Omnibus su La7.

“Ora stiamo analizzando i dati Regione per Regione e prestazione per prestazione, ma è molto importante avere una piattaforma nazionale che ci permette di sapere cosa manca e dove manca per intervenire. Finalmente – ha detto – c’è una legge organica che richiama tutti alle proprie responsabilità”.

Rispetto poi all’attività intramoenia dei medici, Schillaci ha ricordato che per legge non si possono fare più prestazioni in privato rispetto all’attività pubblica: “Un richiamo a una corretta applicazione della legge sull’intramoenia è doveroso e su questo stiamo agendo, soprattutto – ha concluso – a tutela dei cittadini più indigenti”.