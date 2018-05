Ospedali Riuniti: 137 posti Operatore Socio Sanitario

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 21 dicembre 2017 era stato pubblicato il bando di concorso presso gli Ospedali Riuniti di Foggia per la copertura di 137 posti di Operatore Socio Sanitario. Finalmente ne è stata resa nota la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 maggio 2018. Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile sul sito internet istituzionale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria. La procedura di compilazione della domanda deve essere effettuata entro e non oltre le ore 24.00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (il 7 giugno 2018). Ecco quali sono i requisiti per poter partecipare, le prove d’esame ed altre informazioni. I requisiti che i candidati devono possedere sono i seguenti: essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; avere idoneità fisica all’impiego; godere dei diritti civili e politici; essere in regola con gli obblighi di leva; essere in possesso del diploma…

