Ossa umane di almeno due persone in bidone di plastica, giallo in in Irpinia: disposto l’esame del Dna

Le ossa di almeno due persone sono state rinvenute in un terreno abbandonato alla periferia di Venticano, in provincia di Avellino. E’ stato un agricoltore della zona a fare la macabra scoperta rovistando in un grosso bidone di plastica. L’uomo ha avvertito immediatamente i carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano che sono arrivati sul posto per avviare le indagini. Il medico legale nominato dalla procura della Repubblica di Avellino ha stabilito quanti sospettato: quelle ossa appartengono a due esseri umani. Ma nei dintorni non sono state trovate altre tracce che potrebbero aiutare a risalire all’identita’. Sono stati disposti esami di laboratorio per estrarre il Dna e confrontarlo con persone recentemente scomparse.