Osservatorio Appennino Meridionale, strategie anti spopolamento: via al tavolo sulle aree interne

Turismo sostenibile e valorizzazione delle eccellenze territoriali al centro del confronto promosso dall’Osservatorio dell’Appennino Meridionale, che presso il Campus universitario di Fisciano ha ospitato il convegno di studi “Aree interne: da criticità a opportunità tra eccellenze territoriali e turismo”. L’iniziativa segna anche la nascita di un tavolo interistituzionale con l’obiettivo di definire una nuova strategia contro desertificazione e spopolamento dei territori interni.

Il tema è noto, ma la novità sta nel metodo: istituzioni, università e operatori del turismo si sono confrontati per costruire un percorso condiviso di rilancio delle aree marginali, trasformando le criticità in leve di sviluppo. Al centro del dibattito, la necessità di una visione integrata capace di connettere economia, società, infrastrutture digitali e valorizzazione territoriale.

Un approccio scientifico e trasversale che, secondo il Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Virgilio D’Antonio, passa dal cosiddetto “diritto di restare”: un principio che lega formazione, occupazione e territorio. L’università, è stato sottolineato, non può limitarsi alla formazione, ma deve contribuire a restituire competenze e opportunità ai luoghi in cui nascono, evitando la fuga dei giovani verso i centri urbani. In questa prospettiva, la collaborazione con le istituzioni regionali viene considerata decisiva per rendere efficace qualsiasi strategia di sviluppo.

Fin dalla sua nascita, l’Osservatorio si è distinto per un’impostazione di ricerca applicata, orientata a progetti sperimentali su ambiente, sostenibilità e sviluppo locale.

Verso un tavolo permanente di confronto

«Siamo in un momento importante per la nostra regione che sta ripartendo con la programmazione dei fondi strutturali europei e della PAC (Politica Agricola Comune)», ha spiegato il presidente dell’Osservatorio, Sergio Pietro Destefanis, sottolineando la volontà di fare della struttura un hub permanente di confronto tra istituzioni, università e mondo produttivo. L’obiettivo è trasformare il dialogo emerso dal convegno in un tavolo stabile di discussione e progettazione.

Sulla stessa linea il direttore dell’Osservatorio, Salvatore Sica, che ha richiamato il percorso di ricerca già avviato negli anni, poi tradotto in progettualità concrete. Tra queste, gli studi sugli olivi secolari in Irpinia, diventati percorsi turistici, e il lavoro di valorizzazione del tartufo campano. L’obiettivo resta quello di contrastare lo spopolamento attraverso infrastrutture adeguate, viabilità efficiente e opportunità lavorative capaci di trattenere i giovani nei territori.

Secondo Sica, la sfida è evitare la desertificazione puntando su un turismo sostenibile, capace di valorizzare le eccellenze gastronomiche e culturali senza cadere nell’overtourism, ma costruendo esperienze autentiche e di qualità.

I numeri dello spopolamento

Nel corso del convegno sono stati presentati anche dati aggiornati sul calo demografico: nei capoluoghi della Campania si registra una perdita complessiva di 64mila residenti nel periodo 2029–2026, pari a una flessione del -5,26%. Nel dettaglio: Avellino -3,7%, Benevento -6,20%, Caserta -2,70%, Napoli -5,40%, Salerno -5,60%.

La posizione della Regione

Per l’Enzo Maraio, la Campania rappresenta un territorio con potenzialità uniche anche sul fronte delle aree interne. La strategia indicata punta a rafforzare le sinergie tra pubblico e privato e a concentrare i flussi turistici verso l’entroterra, superando la frammentazione degli interventi.

L’assessore ha evidenziato la necessità di investire su grandi opere infrastrutturali, tecnologiche e digitali, capaci di creare reali condizioni di sviluppo e connessione tra territori. Centrale anche il tema della programmazione: servono visione strategica e coordinamento per rispondere all’overtourism con un modello di “undertourism”, valorizzando attrattori culturali e turistici meno conosciuti.

L’incontro di Fisciano viene così interpretato come un primo passo significativo nella costruzione di una collaborazione strutturata tra Regione e Osservatorio, con la ricerca scientifica chiamata a giocare un ruolo decisivo nella definizione delle politiche di sviluppo per le aree interne.