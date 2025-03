Osservatorio Dieta Mediterranea, SoS obesità, nutrirsi bene

«I dati Istat sono sempre più preoccupanti, la quota di sovrappeso in Italia è pari al 36,1% mentre gli obesi sono l’ 11,5% con un trend in costante crescita; si tratta di intervenire a qualsiasi livello per invertire una tendenza pericolosa che sposta l’interesse del consumatore da un cibo sano ad un cibo ‘ultraprocessato’ foriero di malattie con un costo complessivo della sanità italiana che si aggira intorno ai 65 miliardi. La fascia adolescenziale è la più vulnerabile, ma il problema riguarda tutta la società, prevalentemente quella meridionale e campana che è assurta di nuovo al primo posto per persone obese e in sovrappeso». E’ l’allarme che lancia Vito Amendolara, presidente dell’Osservatorio Dieta Mediterranea, presentando la manifestazione a Caserta dal tema ‘La Dieta Mediterranea siamo noi'”, che si articola nei ‘Salotti del Benessere’, momenti di incontri, ma anche di confronto, durante i quali saranno affrontati da domani, 10 dicembre, i temi dello stile di vita e della sana alimentazione Al centro della riflessione l’alimentazione e lo stile di vita mediterraneo, gli alimenti che caratterizzano la Dieta Mediterranea, i consumi alimentari, ricette e menù, lo spreco zero e il riciclo del cibo, la riscoperta e conoscenza dei territori, la sicurezza alimentare, l’etichettatura, la biodiversità e il rispetto per l’ambiente in cui si vive L ‘evento finale si terrà nella Reggia sabato 14 dicembre. Nei Salotti del Benessere si avvicenderanno nel Teatro Comunale di Caserta medici, nutrizionisti, esperti del cibo su argomenti che di volta in volta hanno l’obiettivo di accrescere la consapevolezza dei cittadini consumatori in un rinnovato rapporto con il cibo. Nelle giornate del 12 e 13 dicembre il menù della Dieta Mediterranea potrà essere degustato dalle 20 in diversi ristoranti della città. «L’Osservatorio – spiega Amendolara – sta sviluppando in maniera pervasiva una strategia tesa ad affrontare pragmaticamente con strumenti adeguati il ​​grave problema della cattiva nutrizione. La percentuale di popolazione in eccesso ponderale cresce all’aumentare dell’età e, in particolare, il sovrappeso passa dal 14% della fascia di età 18-24 anni al 46% tra i 65-74 anni mentre l’obesità passa, dal 2 ,3% al 15,3% per le stesse fasce di età. Negli ultimi 20 anni in Italia il numero di persone con obesità è quasi raddoppiato, con un +38% raggiunto nel 2023 rispetto al 2003». A fronte di un aumento generalizzato, a preoccupare è in particolare l’incidenza crescente tra i target più giovani. Aggiunge Amendolara: «Secondo i dati pubblicati dall”Italian Obesity Barometer Summit’ a preoccupare maggiormente è l’aumento registrato tra i giovani adulti: nel target 18-34 anni, la percentuale di persone affette è passata dal 2,6% al 6 ,6%,raddoppiando tra gli uomini e triplicando tra le donne mentre nella fascia d’età 35-44 anni è passata dal 6,4% al 9,8%. Altresì, tra gli over 74 il tasso è aumentato dall’11% del 2003 al 13,8% del 2023. Sono dati che necessitano di una strategia mirata. Delegare la scuola ad un intervento di educazione nutrizionale mirato alle future generazioni non basta e rischiare di diventare un alibi, se non si interviene con decisione sulle famiglie e sull’intera società; la qualità della vita e la salute dipendono in maniera prevalente dalla qualità del cibo e dal modo consapevole di nutrirsi. Il modello alimentare sancito dall’UNESCO nel riconoscimento della Dieta Mediterranea diventa una strada percorribile e direi obbligatoria». Sabato prossimo (ore11) nella Sala Terra di Lavoro della Reggia si svolgerà l’evento conclusivo sul tema ‘Prevenzione primaria per nutrire la salute’. L’iniziativa vedrà la partecipazione di Tiziana Maffei, direttore della Reggia, Nicola Caputo, assessore regionale all’Agricoltura, Carlo Marino, sindaco di Caserta, don Antonello Giannotti, direttore della Pastorale della Salute, Enrico Amico, presidente Coldiretti Caserta. Seguiranno le riflessioni di Michele Mirabella, scrittore, regista e presentatore Rai. Interverranno inoltre Vincenzo D’Anna, presidente della FNOB, Mariagrazia Volpe, dirigente ISA CNR Avellino, Stefania Ruggeri, nutrizionista CREA e docente nell’Università Tor Vergata di Roma. L’evento sarà moderato da Vito Amendolara.