Osservatorio regionale enoturismo, nominato all’unanimità Di Fenza

La Commissione Agricoltura del Consiglio regionale ha nominato all’unanimità, quale rappresentante delegato dalla maggioranza, nell’Osservatorio regionale sull’enoturismo, il consigliere regionale Pasquale Di Fenza. L’Osservatorio, istituito con decreto del presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell’art. 10 della Legge Regionale 7/2024 sull’enoturismo, ha funzioni consultive, propositive e di monitoraggio delle politiche della Regione Campania per la promozione, tutela e valorizzazione degli aspetti sociali, economici e storico-culturali legati alla produzione del vino in generale e dell’ enoturismo in particolare, nonché funzioni di formazione, informazione e comunicazione. «Sono onorato per la nomina ricevuta, ringrazio i colleghi per la fiducia accordatami che mi consentiranno di apportare il mio contributo nella crescita di un settore cruciale per l’economia e la cultura del nostro territorio, nel campo dell’enoturismo», afferma in una nota Di Fenza. «L’Osservatorio rappresenta una grande opportunità per i territori della Campania con una tradizione viticola radicata, in particolare nelle aree interne, dove sono fiorenti le produzioni di qualità. Oltre alla valorizzazione del vino, quest’attività promuove anche il patrimonio agroalimentare attraverso l’abbinamento cibo-vino, potenziando il turismo enogastronomico. Le funzioni consultive e di monitoraggio dell’Osservatorio saranno fondamentali per promuovere lo sviluppo dell’enoturismo, con ricadute significative in termini occupazionali ed economici. Il nostro obiettivo sarà quello di stimolare le competenze e la capacità imprenditoriale, puntando sulla formazione per offrire ai visitatori un’esperienza di qualità”, concludono.