Osteotomie del ginocchio, congresso al Lloyd’s Baia Hotel

Giornata sulle Osteotomie del ginocchio: dalle indicazioni al percorso “post-operatorio”. Questo il titolo del congresso che si terrà il 26 ottobre presso il Lloyd’s Baia Hotel e che vede come responsabile scientifico il dottor Donato Notarfrancesco, responsabile dell’Uoc ortopedia e traumatologia della “Casa di Cura Salus” di Battipaglia.

Le osteotomie stanno guadagnando attenzione nel panorama dell’ortopedia moderna, poiché rappresentano interventi fondamentali per migliorare la funzionalità articolare e alleviare il dolore in pazienti affetti da diverse condizioni, come l’artrosi e le malformazioni congenite.

Recenti studi hanno dimostrato l’efficacia delle osteotomie nel ripristinare l’allineamento corretto delle articolazioni, riducendo o rimandando la necessità di interventi più invasivi. Inoltre, l’approccio personalizzato consente ai chirurghi di adattare le tecniche alle specifiche esigenze di ciascun paziente, ottimizzando così i risultati e accelerando il recupero – così continua Notarfrancesco- Questi interventi, un tempo accantonati a causa dell’alto tasso di complicanze, hanno ritrovato nuova vitalità grazie all’uso di placche a stabilità angolare. Insieme a tecnologie avanzate, come la chirurgia assistita da computer e le guide chirurgiche, tali innovazioni hanno ulteriormente migliorato l’accuratezza degli interventi e abbreviato i tempi di recupero, contribuendo così a una maggiore soddisfazione dei pazienti”.

Ci saranno Personalità di rilievo e sono organizzate sessioni Video, Workshop e Corsi Pratici, oltre alla possibilità di iscrizione gratuita per acquisire crediti ECM.