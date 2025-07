Otofarma, nel 2024 ricavi in crescita del 30%. Il gruppo napoletano conquista il Nord: Pronti a sbarcare in Borsa

Il gruppo Otofarma – leader nella produzione di apparecchi acustici distribuiti principalmente attraverso il canale farmaceutico – ha chiuso il bilancio 2024 con ricavi a 15,1 milioni di euro, in sensibile crescita (+29%) rispetto agli 11,7 milioni di euro del 2023, con un Ebitda pari a 3 milioni di euro e un margine del 19,7% sul fatturato. Tale risultato conferma per la capogruppo Otofarma spa il tasso di crescita annuale composto egli ultimi cinque anni, superiore al 30%.

Otofarma nasce a Napoli nel 2016 da un’intuizione del fondatore e presidente Gennaro Bartolomucci, oltre 50 anni di esperienza nel settore audioprotesico , e oggi è guidata dalla ceo Giovanna Incarnato Bartolomucci, seconda generazione della famiglia fondatrice, con oltre 25 anni di profonda conoscenza nel comparto. “Con il suo innovativo Servizio di Cura dell’Udito in Farmacia – si legge in una nota – il Gruppo è in grado di offrire ai pazienti screening, visite specialistiche in telemedicina e fornire apparecchi acustici personalizzati chegarantiscono la piena soddisfazione del cliente, a un prezzo di vendita accessibile dal costruttore al consumatore.

Otofarma è il primo produttore italiano di apparecchi acustici, nonché pioniera della scelta del canale distributivo delle farmacie e nell’utilizzo del servizio di telemedicina audiologica in farmacia: sono più di 4 mila le farmacie affiliate; nel 2024 sono stati venduti circa 12.500 apparecchi acustici e da gennaio 2023 sono state oltre 14.000 le visite in telemedicina audiologica, con medico e audiometrista da remoto, completate con un processo che prevede un contatto diretto tra il paziente e l’hub di Otofarma con rilascio della necessaria prescrizione audioprotesica.

“Grazie alla produzione interna di apparecchi acustici gestita con un sistema di qualità con certificazione CE – prosegue il comunicato -, Otofarma si conferma l’unica realtà in grado di personalizzare gli apparecchi acustici per ogni singolo paziente e di offrire un servizio di assistenza post-vendita senza eguali. L’azienda ha sviluppato un modello di business unico nell’offerta del Servizio di cura dell’udito, facendo leva sul mercato delle farmacie – oggi canale chiave del Gruppo – per la diagnosi e la vendita degli apparecchi acustici: una strategia che si è confermata vincente, con un incremento costante di farmacie affiliate che è passato dalle 3.200 del 2023 alle 3.700 del 2024, per superare le 4.100 del primo trimestre 2025″.

La ripartizione di ricavi per aree geografiche vede il Nord Italia emergere come principale mercato di riferimento con il 60% sul totale delle vendite realizzate attraverso il canale farmacia e con un fatturato medio per farmacia attiva pari a 6.900 euro, contro il 17% realizzato nel Centro Italia ed il 23% realizzato nel Sud Italia (4.600 euro fatturato medio per farmacia attiva).

Alla rete di farmacie si affianca anche la vendita diretta con una rete di punti vendita, oggi in via di sviluppo. Grazie a questi due canali, Otofarma ha complessivamente superato i 12mila dispositivi venduti nel corso del 2024.

“La qualità – affermano in azienda – è garantita da una solida struttura di personale specializzato, con più di 190 professionisti – tra audiometristi, audioprotesisti, informatori commerciali, Medici e infermieri – che coordinano tutte le fasi del Progetto, dallo screening uditivo, alla visita in Telemedicina, alla costruzione personalizzata del dispositivo, per terminare con il servizio di customer care e assistenza post-vendita per tutto il percorso riabilitativo del paziente. Inoltre, Otofarma crede nel valore della Ricerca e Sviluppo, ambito in cui investe annualmente circa il 5 del fatturato, al fine di identificare e portare sul mercato le soluzioni uditive più innovative”.

Il mercato dei soggetti ipoacusici in Italia è molto ampio – con circa 7 milioni di persone colpite (pari al 12% della popolazione totale) e un valore di mercato di circa 870 milioni di euro – con un progressivo invecchiamento della popolazione che porterà il numero di persone maggiori di 65 anni a crescere dall’attuale 25% al 35% nel 2050, aumentando così la necessità di assistenza uditiva. “In tale contesto, Otofarma si distingue per l’accessibilità dell’offerta sia sul piano territoriale, grazie alla presenza capillare nelle farmacie, sia di prezzo, definito democratico perché dal costruttore al consumatore. Il tutto garantendo elevata tecnologia degli apparecchi acustici con la massima soddisfazione del paziente grazie alla personalizzazione. Completano il modello l’impiego esteso della telemedicina audiologica e un servizio post-vendita strutturato e affidabile che permette al paziente di avere sempre un punto di riferimento a cui rivolgersi durante il percorso riabilitativo”.

“Il modello di business che abbiamo sviluppato e messo a punto – spiega Giovanna Incarnato Bartolomucci – ci posiziona come un vero e proprio unicum in grado di seguire le esigenze del paziente ipoacusico in maniera capillare, con una fitta rete di farmacie affiliate e un processo produttivo strutturato e snello che ci consente di personalizzare e rendere unico ogni singolo apparecchio. Abbiamo oggi importanti progetti di crescita organica, correlati a una espansione della nostra forza vendita e a una penetrazione delle farmacie ancora più intensa, ma miriamo anche a potenziali operazioni straordinarie, per accelerare l’espansione geografica e di prodotto. Non ultimo, contiamo a breve di individuare una nuova sede operativa in Lombardia per rafforzare la nostra capacità produttiva e di ricerca e sviluppo, spostandoci anche dal punto di vista industriale verso il nostro principale mercato di riferimento. Per sostenere i nostri piani di sviluppo guardiamo quindi alla quotazione in Borsa come una grande opportunità”.