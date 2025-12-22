Otofarma, oltre 700 le farmacie affiliate in Italia nel 2025 (e più di 4.400 in totale)

Il management di Otofarma – Gruppo leader nella produzione di apparecchi acustici distribuiti principalmente attraverso il canale farmaceutico, con oltre 30 anni di esperienza nel settore dell’hearing care – comunica di aver raggiunto oltre 700 nuove affiliazioni da inizio anno, per un totale che supera le 4.400 farmacie parte del network commerciale del Gruppo, presenti sul territorio nazionale. Il trend di crescita è in linea con l’obiettivo di 2.500 nuove affiliazioni, stabilito sull’arco di 3 anni. Le oltre 700 farmacie, dislocate su tutto il territorio nazionale e che da inizio anno si sono unite al network di Otofarma, rafforzano significativamente la rete commerciale della società, così come stabilito dal piano industriale. Il raggiungimento di questo risultato strategico “rappresenta – si legge in una nota – una milestone molto significativa per diversi aspetti: se da un lato le nuove affiliazioni confermano la qualità dei prodotti Otofarma riflessa nell’interesse delle farmacie a poterli proporre ai propri clienti, dall’altro, l’ampliamento della presenza commerciale supporta il raggiungimento degli obiettivi di crescita del fatturato di Gruppo. Inoltre, poiché la maggior parte delle affiliazioni sono l’esito dei rapporti sviluppati e consolidati in occasione di azioni di engagement come sponsorizzazioni e partecipazione agli eventi del settore farmacia, il raggiungimento di questi risultati conferma anche l’efficacia degli investimenti di marketing aziendali soprattutto nel corso del primo semestre”.

“L’interesse espresso dalle farmacie ad entrare a far parte del network Otofarma è motivo di grande soddisfazione per l’azienda – commenta Giovanna Incarnato Bartolomucci, ceo di Otofarma – ed è chiaramente l’esito di diverse considerazioni: la visibilità prodotta dalla quotazione in Borsa, l’attività di marketing a cui viene dedicata molta attenzione, la qualità dei prodotti, considerati delle soluzioni concrete per i pazienti, il modello di collaborazione proposto, vincente tanto per la nostra azienda quanto per la farmacia. Anche il raggiungimento di questo risultato conferma che stiamo percorrendo la strada giusta”.