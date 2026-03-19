Otofarma tra le Stelle del Sud 2026: il gruppo campano dell’udito conquista la 26ª posizione

Otofarma, gruppo campano leader nella produzione di apparecchi acustici distribuiti principalmente attraverso il canale farmaceutico, con oltre 30 anni di esperienza nel settore dell’hearing care, entra nella classifica “Stelle del Sud 2026” pubblicata da Il Sole 24 Ore in collaborazione con Statista, conquistando la 26ª posizione.

La classifica seleziona le 200 aziende del Sud Italia che si sono distinte per le migliori performance di crescita nel triennio 2021–2024, sulla base di indicatori chiave quali l’aumento dei ricavi, l’incremento del numero dei dipendenti e la crescita delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Il riconoscimento conferma il percorso di sviluppo intrapreso da Otofarma, che negli ultimi anni ha rafforzato il proprio posizionamento nel settore grazie a investimenti in ricerca, sviluppo tecnologico, ampliamento dell’organico e potenziamento delle infrastrutture produttive e organizzative.

“Essere inclusi tra le ‘Stelle del Sud 2026’ come una delle realtà più dinamiche e performanti del Sud Italia è per noi motivo di grande soddisfazione”, afferma Giovanna Incarnato Bartolomucci, CEO di Otofarma. “Rappresenta un traguardo significativo del lavoro svolto finora e, allo stesso tempo, uno stimolo a proseguire con determinazione nel nostro percorso di crescita. Questo risultato testimonia l’impegno costante del nostro team, la fiducia dei nostri partner e la validità della nostra strategia orientata all’innovazione, alla qualità e alle persone.”

Otofarma conferma l’impegno a una crescita sostenibile e innovativa, mantenendo al centro il benessere dei clienti, dei collaboratori e dei territori in cui opera.