Ottanta Pizza, ad Arienzo la prima pizzeria a tema anni 80 della provincia di Caserta

Mercoledì 3 maggio è stata inaugurata la prima pizzeria a tema anni 80 della provincia di Caserta. Si trova ad Arienzo in via Nazionale Appia 98 e il suo nome è Ottanta Pizza. Locale molto curato nei dettagli in cui sembrerà di tornare indietro nel tempo a quegli anni iconici che tutti hanno amato con i suoi stili e le sue mode. Alle pareti è possibile ammirare i dischi che hanno fatto la storia di quel decennio come quelli di Micheal Jackson o le locandine di film immortali come E.T. o Ghostbusters. E infine che dire del mitico videogioco Pac-man a cui è stata dedicata anche una pizza. Il tutto contornato da un sottofondo musicale di brani che hanno fatto la storia della musica in quegli anni.

Oltre alle classiche c’è una selezione di pizze ovviamente dedicate a ricette o mode degli anni 80 come il vitello tonnato o quella a forma di Pac-man. E poi la vera novità, la pizza 976-chiamata per il diavolo dove per ordinarla bisogna firmare una liberatoria che esenti il locale dalle responsabilità della scelta. Il perché? Perché oltre al pomodoro, mozzarella e salame piccante, verranno consegnate 4 provette con i peperoncini più piccanti al mondo in 4 gradi di piccantezza. Una vera sfida per gli amanti del piccante. Il locale ha anche un’ampia selezione di pizze e fritti senza glutine preparati con ingredienti di qualità.