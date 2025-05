Ottantaquattro anni da Citizen Kane: il film che ha rivoluzionato la storia del cinema

Proiettato nelle sale il 1° Maggio del lontano 1941, questo film rappresenta una pietra miliare nell’ambito degli appassionati, studiosi di cinema, cinefili e professionisti del settore. Una rivoluzione non solo dal punto di vista della logica produttiva ma anche di quella narrativa e linguistica che si contrappone alla maggior parte dei film prodotti durante il periodo della Hollywood classica. Reinventando il linguaggio tradizionale della rappresentazione e spostandosi su una realtà “deformata” che diventa sfaccettata e contraddittoria come i personaggi che si muovono al suo interno, il film diventerà un punto di riferimento ed un modello di alta produzione e creazione cinematografica. La realtà wellesiana nasconde segretamente qualcosa da rivelare diventando così metafora di una natura fenomenica fatta di immagini ed allegorie da decifrare. In questo modo il linguaggio cinematografico adottato dal regista non può essere troppo esplicito ma si articola all’interno di una struttura drammatica che rimanda allo “spettacolo” e che quindi cela, attraverso un filtro, gli accadimenti del reale ed i problemi di fondo che coinvolgono la natura umana dei suoi personaggi come la posizione percepita nella società, le ideologie, l’eterno problema del bene e del male e della responsabilità individuale e collettiva. Le immagini di Orson Welles aggrediscono lo spettatore anziché concedergli il piacere di seguire la storia come accadeva nel cinema classico americano. Agli esordi dell’uscita del film il pubblico non apprezzò la trama oscura ed intricata che invece riscosse molto successo dalla critica in quanto di contenuto ed appeal differente rispetto a molti altri film dell’epoca e legata a quel ritratto conturbante e tragico del magnate del giornalismo e dell’editoria americana, il cui cinismo e mancanza di scrupoli contribuirono a fargli acquisire potere e rilevanza politica ed economica facendone il simbolo del capitalismo aggressivo protagonista di quegli anni. Un racconto che si distacca dalla classica storia a lieto fine d’oltreoceano, che non segue neppure le regole del parallelo neorealismo italiano con un messaggio prettamente politico, un film dove la linearità della morale che doveva venire a galla è assente, un enigma lasciato agli spettatori legato alla parola pronunciata da Kane all’inizio del film in punto di morte: “Rosebud”. Ad Orson Welles non interessava raccontare un film con gli standard dell’epoca e questo è evidente sia nelle scelte narrative legate alla trama sia in quelle stilistiche e tecniche: long take e piani-sequenza gestiti con estrema maestria, profondità di campo per dare risalto a tutto ciò che accade nei diversi piani e livelli delle inquadrature, le riprese dal basso che da una parte enfatizzano il gigantismo del “personaggio Kane” ma al tempo stesso, inquadrando i soffitti, creano uno spazio opprimente comprimendo i personaggi come in una gabbia esistenziale, obiettivi grandangolari, un montaggio che ricorda l’estetica delle attrazioni del cinema muto, i chiaroscuri d’ispirazione espressionista, il ricorrente uso del nero nei vestiti dei personaggi per il controluce e per dare forza espressiva all’ ambiguità estetica della realtà rappresentata. Un capolavoro dove la dimensione storica e quella esistenziale e morale del personaggio si intrecciano continuamente: la perdita dell’infanzia di Kane affidato al tutore-banchiere si trasla sul passaggio dell’America “Pura” dei pionieri all’ America frenetica e spregiudicata di Wall Street, l’ossessione di Kane per il potere finanziario, sociale e politico sottrae quell’innocenza dell’infanzia sacrificata per rincorrere la sua affermazione sociale nella scalata economica capitalista avvicinandolo al tempo stesso alla dimensione esistenziale della morte. Welles consegna allo spettatore un puzzle da costruire attraverso i frammenti pian piano restituiti nel film da diverse testimonianze e resoconti della vita di Charles Foster Kane: la grandezza di un uomo di potere ma anche le sue fragilità ed insicurezze, la complessità di un personaggio controverso e ambiguo ma anche la vulnerabilità e la semplicità di un uomo che è rimasto legato ai ricordi più autentici della sua infanzia. Citizen Kane è un film che riflette le innumerevoli possibilità che un mezzo come il cinema può consegnare. D’altronde anche Bazin si è espresso sull’operato di Welles dichiarando che esso ha rappresentato “l’origine dell’evoluzione del film inteso come opera d’arte”.