Ottaviano, il sindaco lancia l’allarme sui centri privati accreditati

“Il governatore della Campania Vincenzo De Luca esalta se stesso e la fine del commissariamento, ma evita di raccontarci i disastri ai quali il sistema sanitario campano andrà incontro di qui a pochi giorni”. Lo ha detto il sindaco di Ottaviano (Napoli), Luca Capasso, lanciando un allarme su parte del decreto regionale 42 del 31 maggio 2018, adottato dal commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del SSR Campania, che prevede, tra l’altro, la chiusura dei centri di prima assistenza delle case di cura private. Il primo cittadino ha anche chiesto un incontro urgente al ministro per la Salute Roberto Speranza, a De Luca, ai sindaci dei Comuni dell’Asl Napoli 3 Sud e ai vertici dell’azienda sanitaria, richiedendo a tutte “le istituzioni di farsi carico della drammatica questione, prendendo in considerazione la possibilità di rinnovare le prestazioni di prima assistenza o di inserire le strutture nella rete del 118”. “Dal primo gennaio 2020 – ha spiegato – cesseranno le prestazioni di prima assistenza garantite dalle case di cura private accreditate. Di queste, due, la Trusso di Ottaviano e la Santa Lucia di San Giuseppe Vesuviano, si trovano nel territorio vesuviano e svolgono una funzione importantissima garantendo assistenza sanitaria a centinaia di migliaia di persone. Con la chiusura dei centri di prima assistenza i cittadini dovranno rivolgersi, anche per casi meno gravi, ai pronto soccorso degli Ospedali civili di Nola e Boscotrecase, già carichi di lavoro e con il rischio di ingolfarsi ulteriormente. Inoltre le Case di Cura non dovranno più sostenere i costi h24 dei servizi medici, infermieristici e diagnostici, con il rischio che saranno messi in discussione anche i livelli occupazionali in tali strutture. Peraltro – ha concluso – la legislazione nazionale e regionale ha disciplinato la necessità di attivare i cosiddetti primi punti di intervento, ma allo stato non li ha ancora individuati”.