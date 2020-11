Ottaviano, nasce l’e-commerce per sostenere i negozianti locali in crisi

Nasce ad Ottaviano (Napoli), la prima piattaforma di marketing interamente finanziata da un ente pubblico a favore del commercio on-line per dare una mano ai commercianti locali in crisi a causa della pandemia. Una piattaforma che consentira’ ai commercianti, esclusi quelli della ristorazione, di vendere e di avere una vetrina online per consentire alla propria clientela acquisti direttamente da casa. E’ stata ribattezzata ‘Ottazon’ e sfidera’ i giganti dell’e-commerce . ”Molti sindaci – ha spiegato il primo cittadino, Luca Capasso – per favorire il commercio locale stanno invitando i residenti ad acquistare nel proprio paese” “Noi abbiamo voluto fare qualcosa in piu’, visto che fortunatamente molte persone restano a casa per paura della pandemia. Ma questa cosa sta influendo sulla crisi del settore e quindi abbiamo lanciato questa piattaforma, realizzata con la societa’ To.do.lab che ci ha dato un grosso aiuto, che consentira’ ai commercianti di esporre i propri prodotti e di avere un rapporto diretto con la clientela. Chi acquista online dai nostri commercianti – aggiunge – ricevera’ i prodotti a casa e paghera’ alla consegna”. Il costo dell’operazione si aggira sui 20mila euro che, secondo il sindaco, non sarebbero bastati per dare un aiuto economico a ciascun commerciante in difficolta’, sottolineando anche che il comune ha ”solo finanziato la realizzazione della piattaforma, ma poi non entrera’ in alcun modo nelle transazioni”. Capasso, infine, ha spiegato che il Comune ha anche stanziato 100mila euro dal bilancio comunale, per poter istituire un fondo di solidarieta’ per chi e’ in difficolta’ economica a causa del Covid. ”Avevo chiesto alla Regione di sposare l’iniziativa – ha concluso – ed invitato tutti i dipendenti pubblici campani, i politici, i nostri parlamentari, a contribuire con un minimo per fare una cassa comune. Ma nessuno ha risposto, quindi faremo da soli”.