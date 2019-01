Ottavio Atripaldi al comando della Compagnia Carabinieri dell’Aeroporto di Ciampino

Dopo aver assunto i gradi di sottotenente nei mesi scorsi Ottavio Atripaldi, per 23 anni alla guida della Stazione carabinieri di Rocca di Papa (Roma), è stato nominato comandante del Nucleo Operativo della Compagnia carabinieri presso l’Aeronautica militare di Ciampino (Roma). Un incarico di prestigio per il neo ufficiale dell’Arma che dopo aver lasciato il comando della Stazione di Rocca di Papa ha prestato servizio presso il Comando generale e che oggi torna ai Castelli romani con una nuova veste. Atripaldi, napoletano, 53 anni, una laurea in Scienze politiche ed una in Giurisprudenza, è dal 2016 anche consigliere comunale e cittadino a Rocca di Papa, incarico che manterrà anche da comandante. L’area di competenza del Nucleo operativo non si estende solo all’area aeroportuale di Ciampino ma anche alle altre zone dell’Aeronautica militare nella regione Lazio (Latina, Pratica di Mare e Frosinone) ed oltre.