Otto anni senza Pino, omaggio della Radiazza: dolce ‘Pinuccio’ gratis al Gambrinus

Ad otto anni dalla sua scomparsa, domani Pino Daniele verrà ricordato a Napoli con un’iniziativa, promossa dal deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli e dal conduttore radiofonico de la Radiazza Gianni Simioli, che si terrà al Gran Caffè Gambrinus. Durante l’evento, che partirà alle 11, verrà distribuito gratuitamente il Pinuccio, il dolce che a partire dal 2016 i laboratori del caffè di piazza Trieste e Trento hanno deciso di realizzare in onore dell’indimenticabile cantautore partenopeo con un impasto dche ricordasse il grande artista. L’impasto è composto da una base di sfogliatella riccia, con cioccolato bianco, panna, ricotta, pan di spagna e una copertura di cioccolato scuro, un dolce definito Nero a metà, omaggio al genere musicale di Pino Daniele. “Invitiamo – queste le parole di Borrelli e Simioli – tutti i suoi fans e tutti i napoletani a partecipare a questa festa dove potremo cantare insieme le sue indimenticabili canzoni, ricordarlo ed omaggiarlo come si deve. Celebrare chi ha contribuito a rendere grande la nostra città è uno di quei doveri che non pesa, per cui ci aspettiamo grandissima partecipazione, in numero e, soprattutto, in intensità”.