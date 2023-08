Otto nomination per Taylor Swift ai “Video Music Awards” 2023

ROMA (ITALPRESS) – MTV ha annunciato le attesissime nomination per i “VMAs” 2023, lo show che celebra il lavoro degli artisti il cui impatto culturale ha trasformato l’industria musicale negli ultimi 12 mesi generando conversazioni globali. Taylor Swift (8) è in testa alle nomination di quest’anno, e cerca di ripetere la vittoria del “Video of the Year” dopo aver stabilito il record l’anno scorso diventando l’unica artista a vincere 3 volte in una delle categorie più amate. E’ seguita da SZA (6), Doja Cat, Kim Petras, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo e Sam Smith (5 ciascuno), e Blackpink, Diddy e Shakira (4 ciascuno). Questa edizione vanta un numero record di candidati per la prima volta ai “VMAs” (35 in totale), con molteplici candidature per i nuovi arrivati come Kim Petras (5), Metro Boomin e Rema (3 ciascuno), Ayra Starr, GloRilla, Ice Spice, Peso Pluma, Reneè Rapp e Yung Miami (2 ciascuno). Tra gli altri artisti nominati per la prima volta ci sono anche Aespa, boygenius, Burna Boy, Davido, Eslabon Armado, Fletcher, Fifty Fifty, Jvke, Lauren Spencer Smith, Musa Keys, PinkPantheress, Saucy Santana, Stephen Sanchez e Toosii.

A partire da oggi e fino al 1 settembre, i fan possono votare per i loro artisti preferiti nelle 15 categorie gender-neutral, tra cui la nuovissima categoria “Best Afrobeats”, oltre alle ambite categorie “Video of the Year” e “Artist of the Year”, visitando vote.mtv.com; il voto per “Best New Artist” rimarrà attivo anche durante lo spettacolo di martedì 12 settembre. Le nomination per le categorie social, incluse “Group of the Year” e “Song of Summer”, saranno annunciate in seguito. I “VMAs” 2023 tornano in diretta in oltre 150 in tutto il mondo dal famoso Prudential Center del New Jersey per celebrare i nomi più grandi della musicacon sorprese incredibili, esibizioni uniche e un pubblico pieno di fan entusiasti.

In Italia lo show sarà trasmesso in diretta in lingua originale nella notte tra il 12 e il 13 settembre a partire dalle ore 02:00 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704) e sarà anticipato dal pre-show a partire dalle 00.30.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).