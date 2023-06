Ouroboros, la città sepolta: a Napoli si presenta il libro di Maria Rosaria Franco

Si presenta domani, martedì 13 giugno, alle ore 17.30 (nella Sala Guida Edizioni in Via Bisignano 11 a Napoli), il libro di Maria Rosaria Franco “Ouroboros, la Città Sepolta” pubblicato da Cairo nella collana Quante storie. Dopo l’introduzione di Biancamaria Sparano, ne parlerà con l’autrice Alfonso Sarno.

La storia è ambientata nella Parigi di metà Ottocento. Victor Besson, che ha da poco terminato gli studi in archeologia alla Sorbona, viene invitato a partecipare a una spedizione nel Nord Africa, finanziata dalla Société de Géographie de Paris e dal misterioso conte Anatole Deschamps, lasciando a Parigi il suo grande amore Madeleine. Un viaggio che, a differenza di quanto scritto nella lettera di convocazione, non sarà alla scoperta delle preziose miniere d’Egitto, ma si rivelerà una pericolosa missione, volta alla ricerca della leggendaria Città Sepolta. Prima di partire, infatti, il giovane archeologo si imbatte in un antico testo, Ouroboros, in cui l’autore, tale ChristobalD., studioso di medicina e alchimia, avela di avere trovato la mitica città. E proprio quel prezioso volume che durante la spedizione sembra prendere magicamente vita gli farà comprendere che qualcosa di prodigioso sta per compiersi nel suo destino. Perché “la fine è solo l’inizio di tutte le cose. Passato, presente e futuro coesistono parallelamente ma esistono anche molteplici versioni del tempo in un perpetuo divenire tra la memoria, la nostalgia e la speranza…”.