Overdose di cibi grassi? ‘Beverone antiossidante al cacao l’antidoto’

(Adnkronos) – Lo stress può giocare brutti scherzi, anche spingendo le persone a eccedere coi cibi grassi pur di esorcizzarlo. Ma quando la frittata è fatta e l’overdose di trigliceridi si è compiuta, come proteggere il proprio organismo dall’impatto negativo che può avere sul sistema vascolare? Sembra che un ‘antidoto’ ci sia, con tanto di ‘ricetta’. E, a sorpresa, la chiave è in un alimento che non si direbbe: il cacao. Secondo un team di scienziati dell’università di Birmingham, un ‘beverone’ preparato con latte e polvere di cacao ricco di flavonoidi, preso in combinazione con un pasto grasso durante periodi di stress, potrebbe contrastare parte dell’impatto negativo.

Nell’esperimento condotto dai ricercatori in un nuovo studio pubblicato su ‘Food and Function’, la bevanda ricca di flavonoli nel dettaglio è risultata efficace nel prevenire il declino della funzione vascolare a seguito di stress e consumo di grassi. Il team offre anche qualche indicazione su come prepararla: “Al supermercato cercate una polvere di cacao minimamente lavorata e, se il cacao non è proprio la vostra bevanda preferita, ci sono altri modi per ottenere una dose maggiore di flavonoli, come tè verde, tè nero e bacche”, suggeriscono gli autori della ricerca. “Le linee guida pubblicate di recente per l’assunzione di flavonoli raccomandano tra 400 e 600 mg/giorno, che possono essere raggiunti, ad esempio, consumando due tazze di tè nero o verde, o una combinazione di bacche, mele e cacao di alta qualità”.

Le scelte alimentari fatte durante periodi di stress possono influenzare l’effetto di quest’ultimo sulla salute cardiovascolare. E’ questo il punto di partenza da cui ha preso le mosse lo studio del team britannico, che aveva già osservato come i cibi ricchi di grassi possano influenzare negativamente la funzione vascolare e l’apporto di ossigeno al cervello, mentre i composti flavonoidi presenti in abbondanza nel cacao e nel tè verde possono proteggere la funzione vascolare durante periodi di stress quotidiano. “I flavonoli sono un tipo di composto che si trova in diversi frutti, verdure, tè, frutta secca, bacche e cacao non lavorato, ed è noto per avere benefici per la salute, in particolare per la regolazione della pressione sanguigna e la protezione della salute cardiovascolare”, sottolinea Rosalind Baynham, prima autrice del paper.

“Abbiamo preso un gruppo di giovani adulti sani e abbiamo dato loro a colazione 2 croissant al burro con 10 g di burro salato, 1,5 fette di formaggio cheddar e 250 ml di latte intero”, illustra, e poi “una bevanda al cacao ad alto contenuto di flavonoli oppure una bevanda a basso contenuto di flavonoli. Dopo un periodo di riposo, abbiamo chiesto loro di completare un test mentale di matematica che aumentava di velocità per 8 minuti, avvisandoli quando sbagliavano una risposta. Durante il periodo di riposo e il test abbiamo misurato il flusso sanguigno dell’avambraccio, l’attività cardiovascolare e l’ossigenazione dei tessuti della corteccia prefrontale. Abbiamo anche misurato la funzione vascolare utilizzando la dilatazione mediata dal flusso brachiale (Fmd), una misura prognostica per il rischio futuro di malattie cardiovascolari. Questo compito di stress ha indotto aumenti significativi della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna, simili allo stress che si può incontrare nella vita quotidiana”.

Il team ha confermato da un lato che il consumo di cibi grassi con la bevanda a basso contenuto di flavonoli quando si è mentalmente stressati ha avuto come esito una riduzione della funzione vascolare (dell’1,29% utilizzando Fmd), che è durata fino a 90 minuti dopo la fine dell’evento stressante. La bevanda al cacao ricca di flavonoli è invece risultata efficace nel prevenire il declino della funzione vascolare a seguito di stress e consumo di grassi. Il valore Fmd che misura la funzione vascolare è stato significativamente più alto rispetto al gruppo che aveva assunto la bevanda a basso contenuto di flavonoli 30 e 90 minuti dopo il periodo stressante. Tuttavia, i flavonoli del cacao non hanno migliorato l’ossigenazione cerebrale o influenzato l’umore. “Sappiamo che, quando le persone sono stressate, tendono a gravitare intorno a cibi ricchi di grassi. Abbiamo precedentemente dimostrato che il cibo grasso può compromettere il recupero vascolare del corpo dallo stress. In questo studio, volevamo vedere se l’aggiunta di un alimento ricco di flavonoidi al pasto grasso avrebbe alleviato l’impatto negativo dello stress sul corpo”, conclude Catarina Rendeiro, autrice principale.

Le bevande al cacao sono state preparate sciogliendo 12 g di cacao in polvere in 250 ml di latte intero. “La vita moderna è stressante – conclude Jet Veldhuijzen van Zanten, una delle autrici – e l’impatto dello stress sulla nostra salute e sull’economia è stato ben documentato, quindi qualsiasi cambiamento possiamo apportare per proteggerci da alcuni dei sintomi dello stress è positivo. Per coloro che tendono a cercare un dolcetto quando sono stressati o dipendono dal cibo pronto perché hanno lavori ad alta pressione o hanno poco tempo, incorporare alcuni di questi piccoli cambiamenti potrebbe fare una vera differenza”, conclude.