OVS: nuove assunzioni di oltre 100 Assistenti alle Vendite e altre figure

L’azienda di abbigliamento ricerca nuovo personale per le sedi in Italia

OVS, nota azienda di abbigliamento per uomo donna e bambino, effettuerà nuove assunzioni, che riguarderanno oltre 100 assistenti alle vendite, responsabili di negozio, specialisti di operazioni di vendita al dettaglio, responsabili IT sistemi di negozio e tante altre figure in possesso di diploma e/o di laurea, da inserire nei punti vendita presenti in Italia. Gli Assistenti alle Vendite dovranno gestire e supportare i clienti, allestire lo store, applicare le linee guida espositive condivise dal team visual, promuovere un approccio sempre orientato al cliente anche attraverso una conoscenza approfondita di prodotti e tessuti, riassortire il reparto avendo cura che l’esposizione valorizzi il prodotto e contribuire al raggiungimento dei risultati di vendita previsti per il negozio; i Responsabili di Negozio dovranno curare l’immagine del punto vendita per garantire la costante applicazione e il rispetto degli standard di visual merchandising, garantire customer experience e promuovere la fidelizzazione del cliente, gestire il flusso delle merci in entrata e in uscita, assicurare l’organizzazione del magazzino e un corretto assortimento della merce nello store, gestire e coordinare il team di vendita e incentivare un approccio sempre orientato al cliente promuovendo una conoscenza approfondita di prodotti e tessuti; gli Specialista di Operazioni di Vendita al Dettaglio dovranno inserire gli ordini d’acquisto nei sistemi aziendali, supportare l’intero ciclo di acquisto e di distribuzione per garantire la corretta distribuzione degli assortimenti negli store e monitorare gli stati di avanzamento del processo distributivo per individuare tempestivamente eventuali ritardi; i Responsabili IT Sistemi di Negozio dovranno gestire la governance end-to-end di tutto il ciclo di vita dei sistemi IT del negozio, supervisionare tutte le attività IT relative ad aperture, ristrutturazioni e chiusure dei negozi sia in Italia che all’estero, accompagnare l’organizzazione verso un processo di maggior digitalizzazione dei negozi in termini di tecnologia e di processi e individuare le opportunità offerte dal mercato e dalle tecnologie innovative emergenti.

