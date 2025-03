Ozgur Yaziyurt al timone di Pfizer Italia

Ozgur Yaziyurt è nominato Country president della filiale italiana di Pfizer, subentrando a Päivi Kerkola. Yaziyurt, 48 anni, di origine turca, ha alle spalle un’esperienza ventennale all’interno dell’azienda, dove ha ricoperto ruoli di grande rilievo a livello nazionale e internazionale. Nato in Turchia, Yaziyurt si è laureato in Ingegneria Industriale presso la Middle East Technical University di Ankara e da anni risiede a Roma con la sua famiglia. Il suo percorso professionale all’interno di Pfizer è stato segnato da incarichi di crescente responsabilità, tra cui quello di Presidente della Upjohn Division, General Manager per Italia e Grecia, e Vice President di Pfizer Essential Health in Italia. Più recentemente, ha guidato un’ampia area geografica che comprende Russia, Bielorussia e la Comunità degli Stati Indipendenti.