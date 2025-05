Ozuna Live all’Alien Sound Festival nella ex Base Nato

di Massimiliano Craus

La star mondiale del Reggaeton Ozuna sarà in concerto a Napoli il 22 giugno nella ex Base Nato. La città è piena zeppa di cartelloni dell’evento che richiamerà migliaia di giovani ed appassionati di Reggaeton. Ozuna torna a Napoli una seconda volta in occasione dell’Alien Sound Festival con molti altri celebri artisti famosiBasti pensare ad Omega, Yaili, il Grupo Extra e tanti altri ancora infiammeranno il pubblico napoletano e non solo che si prevede numerosissimo anche per ascoltare dal vivo il nuovissimo album “Frente al Mar Remix”. Personaggi di chiara fama, in particolare del Reggaeton, un vero e proprio fenomeno musicale sorto negli anni Novanta 90 come musica caraibica quando le prime registrazioni avvennero a Porto Rico ma soprattutto in Panama. Il Reggaeton è poi diventato uno stile musicale molto diffuso tra i giovani e molto ascoltato a livello mondiale. I primi due artisti a spopolare negli ultimi anni sono stati Luis Fonsi, con il planetario successo di “Despacito” del 2017 e proprio Ozuna, nello stesso anno impegnato con altrettanto successo con il suo primo album “Odisea”. Da quel momento Ozuna fu nominato il vero e proprio re del Reggaeton. Prima di invadere festosamente l’ex Base Nato il prossimo 22 giugno, Juan Carlos Ozuna Rosado, detto Ozuna, è nato a San Juan nel Puerto Rico il 13 marzo del 1992. E’ cantante, rapper e attore, vincitore di due Latin Grammy Awards e di una premiazione al Billboard Latin Music con ben undici riconoscimenti. Nel 2019 diventa l’artista con maggiori video su youtube e con oltre 1 miliardo di visualizzazioni, sia con l’album Aura del 2018 che con “Nibiru” del 2019. Ha duettato con molti grandi artisti come Selena Gomez ed il DJ Snake con la hit “Taki Taki ”. Ha due figli, Sofia e Jacob avuti dalla moglie modella Taina Melandez. Tuttavia sono tante le curiosità che caratterizzano l’idolo delle folle che ballano e cantano ai suoi concerti. L’ultimo titolo raccoglie milioni di visualizzazioni giorno dopo giorno che raccontano l’amore dei cinque continenti per Ozuna. Un artista appassionato di tatuaggi ma che poi ne ha solo due: uno rappresenta sua madre mentre l’altro rappresenta un suo concerto in Cile. Non è solo un cantante ma anche un compositore e le sue opere risalgono addirittura a quando aveva solo 12 anni e che condivideva con i suoi amici. Ha un cagnolino di nome Nali, un volpino nano a cui è particolarmente affezionato. Per trovare ispirazione per la scrittura dei suoi testi ama leggere “Harry Potter” e la letteratura di Paulo Coelho e, probabilmente, anche per queste ragioni nella sua musica spesso si incrociano temi sull’amore, sulle relazioni e soprattutto sulla crescita personale di ciascuno. E’ un appassionato di basket e non ha mai nascosto le sue origini umili ricordando spesso il suo lavoro di cameriere a Washington. Nei testi di Ozuna c’è un desiderio profondo di trasmettere rispetto, soprattuto nei confronti delle donne, che lo rende uno degli artisti più sensibili del panorama della musica internazionale. Oltre per i contenuti, è la voce a distinguere Ozuna, posizionandolo nel novero dei grandi artisti. Infatti la sua voce èconsiderata la più pulita dell’urban di Puerto Rico e della Repubblica Dominicana seguendo le orme di artisti come Maluma e Jbalvin. Tutto questo sarà appannaggio delle migliaia di spettatrici e spettatori attesi all’ex Base Nato di Napoli il prossimo 22 giugno in un Alien Sound Festival che si annuncia caldissimo! Sarà infatti un evento imperdibile per gli appassionati delle canzoni latine o comunque spagnole. Durante il festival non saranno consentiti cibi e bevande ma prima dell’inizio ci sarà un’area ristoro ben fornita e altre iniziative collaterali. In Italia Ozuna è amatissimo e si ricordano le sue apparizioni a Portofino con la famiglia ed a Roma ma il ritorno a Napoli dimostra il suo amore per la città di Napoli ed i suoi innumerevoli fan, infatti il suo primo concerto fu all’Ippodromo di Agnano nel 2018. Ozuna ha mostrato più volte il suo affetto per la città in svariate interviste e sui social media, apprezzando la tanta energia e passione dei fan napoletani, concerti sold out con fan che cantano e ballano le sue canzoni più famose. La sua musica con ritmi latini e influenze urbane sembra trovare un terreno fertile a Napoli, città con una forte tradizione musicale e un’anima vibrante. “Considero Napoli una città accogliente e calorosa – ha infatti dichiarato l’artista – i fan napoletani sono dolcissimi e rispettosi degli artisti e quindi ho pensato che Napoli potesse essere la città ideale del mio tour in Italia”. Per info sul festival e per acquistare gli ultimissimi biglietti ancora disponibili per l’Ozuna Live di Napoli visitare il sito internet ufficiale https://www. aliensoundfestival.com/