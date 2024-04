P.A., un bando per la migrazione dei dati al Polo strategico

ROMA (ITALPRESS) – Sistemi informatici più resilienti, per servizi al cittadino più sicuri: grazie al nuovo Avviso del Pnrr prosegue il percorso di migrazione in cloud di dati e servizi, critici e strategici, delle Pubbliche amministrazioni centrali verso le infrastrutture del Polo Strategico Nazionale. L’Avviso, pubblicato sul sito del Dipartimento per la trasformazione digitale, ha una dotazione finanziaria complessiva di 224 milioni e 700 mila euro. Per aderire, le pubbliche amministrazioni Centrali interessate hanno tempo fino al 31 maggio 2024.Per il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione Alessio Butti “la pubblicazione di questo Avviso è un passo fondamentale per il percorso strategico di trasformazione digitale del Paese portato avanti dal Governo”.

/gtr