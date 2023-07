PA, iscriversi ai concorsi con un click: Unina al lavoro sulla nuova App del ministero

“Con l’Università Federico II di Napoli, stiamo realizzando un’App che consentirà alle persone di iscriversi alle procedure concorsuali attraverso lo smartphone”. Lo ha annunciato il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. “Prima della pandemia – ha aggiunto – il tempo medio di durata delle procedure concorsuali era 789 giorni. E mi sono chiesto se un giovane brillante può attendere tutto questo tempo. Con la pandemia, come spesso accade dalle situazioni emergenziali, abbiamo dovuto ripensare le nostre procedure concorsuali. E così siamo passati da 789 giorni a 169 giorni. Ho emanato una direttiva che prevede un periodo massimo di sei mesi per la durata delle procedure concorsuali. Abbiamo fatto di più. Da gennaio di quest’anno abbiamo attivato un portale che gestisce in modalità completamente digitale tutte le procedure concorsuali della pubblica amministrazione”.