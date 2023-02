Pablo Neruda avvelenato, dopo 50 anni la verità: non fu il cancro a ucciderlo

Gli esperti di scienze forensi hanno stabilito che il poeta cileno Pablo Neruda è morto per avvelenamento quasi 50 anni fa. Lo ha rivelato Rodolfo Reyes, nipote del premio Nobel. La posizione ufficiale è stata a lungo quella che Neruda fosse morto per complicazioni legate a un cancro alla prostata, ma l’autista del poeta ha sostenuto per decenni che fosse stato avvelenato. Quanto anticipato da Reyes non è ancora stato confermato dagli esperti di Canada, Danimarca e Cile, che domani dovrebbero pubblicare il rapporto sulle cause della morte dell’artista. La pubblicazione dei risultati dell’indagine è stata rinviata due volte quest’anno, la prima a causa di problemi di connessione a Internet di uno degli esperti e la seconda perché un giudice ha dichiarato che il gruppo non aveva ancora raggiunto un consenso.

Diversi anni fa, gli esperti forensi internazionali hanno rifiutato che la causa ufficiale della morte fosse la cachessia, ovvero la debolezza e il deperimento del corpo dovuti a una malattia cronica, in questo caso il cancro. Ma all’epoca dissero di non aver determinato cosa avesse ucciso Neruda. In un’intervista all’Associated Press, Reyes ha detto che i test forensi condotti nei laboratori danesi e canadesi hanno indicato la presenza di “una grande quantità di Chloristridium botulinum, che è incompatibile con la vita umana”. Questa potente tossina può causare la paralisi del sistema nervoso e la morte. In qualità di avvocato nel processo per la morte dello zio, Reyes ha dichiarato di avere accesso alla perizia forense, che è stata eseguita dopo che lo stesso gruppo di esperti aveva affermato nel 2017 che c’erano prove di una tossina nelle ossa del defunto poeta e in un molare. I test di laboratorio hanno concluso che la tossina è stata somministrata quando il poeta era in vita, ha detto Reyes. Il rapporto sarà pubblicato quasi 50 anni dopo la morte del poeta e membro del Partito Comunista e 12 anni dopo l’inizio di un’indagine giudiziaria per verificare se sia stato avvelenato, come sostiene il suo autista Manuel Araya.

All’inizio del mese, l’autista di Neruda, Manuel Araya, ha detto ad AP di essere sicuro che i risultati della scientifica avrebbero confermato la sua affermazione secondo cui il poeta sarebbe morto dopo aver ricevuto “un’iniezione nello stomaco” nella clinica in cui era stato ricoverato. Araya ha detto di aver sentito per la prima volta questa versione dei fatti da un’infermiera.Neruda, che aveva 69 anni e soffriva di cancro alla prostata, morì nel caos che seguì il colpo di Stato dell’11 settembre 1973 in Cile, che rovesciò il presidente Salvador Allende e diede inizio alla dittatura del generale Augusto Pinochet. Il corpo di Neruda è stato riesumato nel 2013 per determinare le cause della morte, ma gli esami non hanno evidenziato la presenza di agenti tossici o veleni nel sangue.