Pac 2023-2027, le novità della politica agricola Ue: la Cia promuove seminari a Vitulano e Alvignano

“Pac 2023-2027. Le novità della politica agricola dell’Ue”: è il tema dei seminari di aggiornamento promossi dalla Cia, la Confederazione italiana dell’Agricoltura, il 25 gennaio, alle ore 18, a Vitulano in provincia di Benevento (Salone SS Trinità – Ex Carcere) e il 26 gennaio, alla stessa ora, ad Alvignano in provincia di Caserta (Sala consiliare del Comune, Corso Umberto I, 20).

La Pac sta per politica agricola comune e riguarda circa il 39% del bilancio dell’Unione europea. E’ un sistema di regole che la Ue si è data sin dagli albori per riconoscere l’importanza del settore agricolo al fine di uno sviluppo equo e stabile di ogni paese Ue. Gli obiettivi? Aumentare la produttività dell’agricoltura. Garantire un tenore di vita equo per tutta la popolazione agricola. Rendere stabili i mercati. Assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti. Ed infine: garantire prezzi ragionevoli ai consumatori.

La Pac ha come scopo aiutare gli agricoltori a produrre quantitativi di cibo sufficienti per l’Europa. Cibo sicuro, di qualità e venduto a prezzi accessibili, sia per garantire un degno tenore di vita agli agricoltori sia per assicurare a tutti un’alimentazione adeguata a tutti. La logica è quella di proteggere il settore da crisi, squilibri, problemi legati ai prezzi di vendita e di acquisto. Puntando sull’ammodernamento e sull’innovazione, anche al fine di creare nuovi posti di lavoro. Senza dimenticare l’importanza della tutela dell’ambiente, degli animali e della biodiversità. Per contrastare anche i cambiamenti climatici e per uno sfruttamento sostenibile e green delle risorse.

Nel 2020 il Parlamento europeo ha approvato una nuova proposta legislativa della Pac valida per i i prossimi sette anni (2021-2027). Ai due seminari di aggiornamento sulla riforma (in vigore nel 2023 dopo 2 anni di regolamentazione transitoria) promossi dalla Cia interverranno, a Vitulano: Giuseppe Pirozzi (Responsabile Caa – Cia Benevento), Vincenzo Lepore (dottore agronomo), Pasquale Spitaletta (Direttore Cia Benevento), Giuseppe Pica (vice presidente Cia Benevento); ad Alvignano: Guido Coppola (presidente Cia Terra Felix – Caserta), Angelo Di Costanzo (sindaco di Alvignano), Mario Grasso (direttore Cia Campania), Mario Ambrosca (medico veterinario), Raffaele Amore (presidente Cia Campania). Conclusioni di Nicola Caputo (assessore all’Agricoltura della Regione Campania). Modera: Filomena Sparano (direttore Cia Caserta).