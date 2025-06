Packaging design, a Città della scienza il premio promosso da Grafica Metelliana: ecco i vincitori

Città della Scienza ha ospitato “One More Pack”, il premio di packaging design e il principale forum del Sud Italia, promosso da Grafica Metelliana. Giunto alla sua undicesima edizione, l’evento è divenuto un appuntamento fisso per creativi, professionisti e studenti che appartengono al mondo del packaging. Il contest era riservato a due principali categorie: studenti di packaging design e professionisti del settore che concorrevano con progetti già disponibili sul mercato, appartenenti alle categorie di packaging e label. Oltre alla visita della mostra dei progetti in gara e agli stand dei partner che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione, nella Sala Newton, si è tenuto un forum con gli interventi di tre speaker e interviste ad alcuni dei partner di quest’anno (Brizzi distribuzione, HP, Fedrigoni, Heidelberg e Oropress). Gli speaker sono stati: Generoso Branca, ricercatore presso l’Università Bocconi di Milano, Jonathan Fortunati, innovation strategist e co-founder FFFORWARD, Giuseppe Mascia, creative director CBA ITALY. Fulcro dell’evento è stata la premiazione dei progetti vincitori della categoria studenti e quelli della categoria professionisti, con relativa assegnazione di menzioni speciali a questi ultimi. I vincitori della categoria professionisti sono stati, tra gli altri, MACHETTO per la categoria PACKAGING (Agenzia: IDEA Studio), per l’attenzione all’accostamento di colori differenti e personalizzati al gusto di ciascuna versione special del prodotto che rende ogni vasetto riconoscibile, collezionabile e portatore di storie. Amaro Baro è risultato vincitore della categoria LABEL, designer: Serpico Diego che si è aggiudicato il premio per originalità dell’etichetta e l’interazione che essa instaura con il consumatore. Studenti vincitori: primo classificato: Vincenzo Volino, Petrucci Sara – IUAD NAPOLI, per la piena e completa conformità al brief. Secondo classificato: Andrea Ruffoni – IED Milano, per la scelta dei materiali e delle diverse gradazioni di colore che evocano la profondità del mare. Al terzo posto Mario D’Alessandro della Scuola internazionale Comics NAPOLI, per il profondo legame del pack con il territorio partenopeo, espresso attraverso la raffigurazione di uno scorcio del Castel dell’Ovo e del borgo Santa Lucia.