Padel, a Bari nel fine settimana la fase finale dell’Open Fitp

Roma, 12 lug. (askanews) – Sarà un lungo weekend al Green Park di Bari, dove andrà in scena la fase finale della Mediolanum Padel Cup, l’Open Fitp con prize money da 15mila euro. Sabato 13 luglio alle ore 10 (ingresso gratuito per il pubblico) andranno in scena le semifinali femminili sul Centrale, con la finale in programma alle ore 15 del pomeriggio. Sempre sabato, a seguire, le semifinali del tabellone maschile con i superbig della Mediolanum Padel Cup – tra cui Simone Cremona, Cristian Calneggia, Jaime Fermosell – in campo a giocarsi la finale in programma domenica 14 luglio (non prima delle 16).

L’Open in corso a Bari, intanto, certifica la crescita impetuosa della “pala” in tutta la Puglia: in regione – si legge in una nota – sono 100 i comuni nei quali si gioca con la ‘racchetta corta’ e cioè il 40 per cento rispetto al totale dei comuni presenti sul territorio. Un dato che ne fa la prima in Italia per distribuzione dei club di padel nell’area regionale in virtù di una percentuale doppia rispetto alla media nazionale del 20 per cento. In tutta la Puglia, il numero di campi supera le 500 unità. “Solo quattro anni fa in questa regione si contavano appena 30 club e 47 campi, oggi siamo arrivati a 206 club e strutture recettive che contano 507 campi”, ha dichiarato Carlo Ferrara, responsabile del centro studi della Federazione Internazionale Padel (FIP). Ogni club/struttura pugliese conta una media di 2,4 campi e poco più di un terzo sono indoor (173). Le province con il maggior numero di club e campi sono Bari (47 strutture e 134 campi), Lecce (54/130), Barletta-Andria-Trani (22/74), Brindisi (29/65), Foggia (27/53), Taranto (27/51).

Nella giornata della finale maschile che assegnerà il trofeo Mediolanum Padel Cup, ci sarà spazio anche per le Legend del pallone con l’ex portiere del Milan Dida, l’altro simbolo rossonero ed ex ct della Nazionale Roberto Donadoni, Nicola ‘Nic’ Amoruso ex bomber della Juve e il ‘Tanque’ German Denis, attaccante argentino ex Napoli, Udinese, Atalanta e Reggina, a scendere in campo per la “Vip ProAm Exhibition” (dalle 14 circa), mini torneo dedicato alla community di Banca Mediolanum.