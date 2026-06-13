Padel, al FIP Silver Palermo impresa Platania-Sargolini: è semifinale

Roma, 13 giu. (askanews) – Sarà una domenica tutta da vivere al Country Time Club di Palermo, dove – come spiega una nota – sono in programma le semifinali e le finali del Fip Silver Mediolanum Padel Cup, torneo della Federazione Internazionale Padel. Il programma delle semifinali – con il siciliano Matteo Platania e Matteo Sargolini a brillare tra gli uomini, e la coppia Baldi-Aima alla carica nel femminile – scatterà alle 9.30, mentre le finali inizieranno alle 16.30.

È stato intanto spettacolo nel derby dei quarti di finale tra Marco Cassetta – numero 7 italiano e 92 del mondo, punto di riferimento della Nazionale maschile – e i NextGen Matteo Sargolini, 18 anni, con l’agrigentino Matteo Platania, 19 anni. Un match che sembrava già indirizzato alla fine del primo set, con il 6-2 conquistato dall’azzurro e dal compagno spagnolo Pedro Melendez. “Io però sentivo che ce l’avremmo fatta, anche in quel momento”, racconta Sargolini dopo il match. E così è stato, con un ritorno impetuoso dei due ‘NextGen terribili’ e il 6-3 6-4 a loro favore nei due set successivi. “A un certo punto ho sentito che mi stava riuscendo tutto e ho continuato a spingere, sono felice di aver vinto ma sono ancora più felice di aver giocato a questo livello”, le parole di ‘Plata’ che prosegue. Ad attenderli, nella prima semifinale che giocheranno nel circuito internazionale della Federazione Internazionale Padel, saranno i numeri 1 del seeding, gli spagnoli Antonio “Pincho” Fernandez e Adrian Marques, che hanno superato in due set un altro azzurro, Lorenzo Di Giovanni. Nell’altra semifinale, i francesci Nathan Courrin e Thomas Seuz troveranno il connazionale Dylan Guichard, numero 2 di Francia, insieme al belga Clement Geens.

Anche dal femminile arrivano buone notizie per il padel azzurro: Caterina Baldi e Clarissa Aima (vincitrice nel 2024) passano alla semifinale dopo il ritiro della coppia Padilla-Di Battista e continuano la caccia al quarto titolo internazionale in meno di due mesi. Di fronte a loro la statunitense Brittany Dubins e la messicana Camila Ramme; nella parte del tabellone sarà invece supersfida tra le due coppie spagnole: da una parte Alba Perez e Alba Gallardo, dall’altra Rebeca Lopez e Lucia Peralta.