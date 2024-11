Padel Autistic Tour Un Tour di Padel, 15 tappe nei circoli di Roma

Roma, 21 nov. (askanews) – Un Tour di Padel – 15 tappe nei circoli sportivi di Roma – con bambini e ragazzi autistici protagonisti di un’esperienza inclusiva. La prima tappa sarà sabato 23 novembre, alle ore 15.30, al “Villa Pamphili Padel Club”.

Il “Padel Autistic Tour” è un’opportunità di condivisione, attraverso il linguaggio concreto dello sport, vissuta come un corso gratuito e “itinerante” che coinvolge anche le famiglie. Una proposta particolarmente significativa per Roma nei giorni del Giubileo che proprio nell’accoglienza per tutti e nella speranza ha le parole-chiave.

A promuovere l’iniziativa, patrocinata dall’International Padel Federation e di cui è Media partner il «Corriere dello Sport», sono l’associazione “Siamo Delfini impariamo l’autismo” e Athletica Vaticana, l’associazione polisportiva ufficiale della Santa Sede che fa parte della grande famiglia di FIP.

Il Tour inizierà e si concluderà sabato 14 giugno 2025, nel giorno del Giubileo dello Sport, sui campi del “Villa Pamphili Padel Club”, partner e sostenitore del progetto con la partecipazione di numerosi circoli sportivi che hanno spalancato le porte proprio nel segno della cultura dell’incontro. Facilitando l’inclusione e la condivisione in semplicità – con una racchetta e una pallina – nella visione concreta dello sport per tutti e con tutti e che non escluda mai.

Nei luoghi sportivi più frequentati dagli appassionati di padel, bambini e ragazzi nello spettro autistico avranno la possibilità di vivere l’esperienza di uno sport particolarmente “sociale” che, pur svolgendosi in una “gabbia”, è espressione di libertà dai propri limiti e dai pregiudizi. Accanto ai giovanissimi protagonisti del Tour ci saranno compagni di gioco-insegnanti che condivideranno il campo nello stile del volontariato e dell’amicizia che diventa fraternità.

Il “Padel Autistic Tour” – pensato con l’esperienza di due edizioni del torneo “Padel for Autism” – è un percorso itinerante di 15 tappe (2 al mese) tra il 23 novembre e il 14 giugno. Ogni tappa si svolgerà nei circoli che hanno aderito al progetto a Roma e anche nella provincia.