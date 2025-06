Padel, Bach (Cio) al Foro Italico: Impressionato da crescita sport

Roma, 13 giu. (askanews) – Il presidente del Comitato Olimpico Internazionale (Cio), Thomas Bach, ha visitato oggi il BNL Italy Major Premier Padel al Foro Italico, accolto dal presidente della Federazione Internazionale Padel, Luigi Carraro. “Vedo gente che gioca a padel e campi ovunque in giro per il mondo”, ha detto Bach, esprimendo il suo apprezzamento per la rapida espansione del padel a livello globale e per il clima di entusiasmo e inclusività che lo circonda.

Durante la visita, il numero 1 dello sport mondiale ha incontrato diversi protagonisti del circuito – da Lebron a Coello, da Yanguas a Paquito Navarro – e si è intrattenuto con i giovani tifosi presenti, scambiando battute e firmando autografi. A bordo campo per il match femminile Ari Sanchez-Paula Josemaria contro Alejandra Alonso-Marta Ortega, Bach, sottolinea una nota, ha seguito la gara accanto a Carraro, con cui ha discusso a lungo degli aspetti tecnici e della crescita del movimento.

“Il presidente Bach si è detto fortemente impressionato dall’espansione del padel, della crescita degli ultimi anni a livello globale e dall’entusiasmo che c’è attorno al nostro sport”, le parole del presidente della Fip, “Non può che avermi fatto piacere quando mi ha detto ‘Presidente Carraro, vedo gente che gioca a padel e campi ovunque in giro per il mondo…’, complimentandosi per quanto fatto finora in nome di uno sport fortemente socializzante e inclusivo”.

Momento di leggerezza infine con Paquito Navarro, che ha donato al presidente del Cio la racchetta ufficiale del torneo e lo ha coinvolto nella sua celebre “schitarrata” imitando una chitarra con la pala. Sulle maglie dello staff del Cio campeggiavano i cinque cerchi olimpici: il sogno più grande del mondo padelistico.