Padel, Coppa dei Club MSP: tutto pronto a Trani per finali nazionali

Roma, 3 lug. (askanews) – Per la prima volta in dieci edizioni, la finale nazionale della Coppa dei Club MSP di padel, il più grande campionato amatoriale a squadre d’Italia, sbarca in Puglia. Da venerdì 4 a domenica 6 luglio, si legge in una nota, al Padwel Club di Trani saranno 16 le squadre che si giocheranno il titolo in uno dei territori più affascinanti del Sud Italia, che regalerà al movimento amatoriale italiano una location d’eccellenza. Il Padwel Club può contare infatti su dieci campi indoor e due outdoor, a due passi da Trani, autentica perla della Puglia, famosa per la sua bellezza storica e culturale.

Il programma delle finali prevede tre giorni all’insegna di sport, passione e condivisione. La fase a gironi, con quattro raggruppamenti da quattro squadre ciascuno, prenderà il via venerdì 4 alle 15: sabato 5 sarà la volta dei quarti di finale e delle semifinali dei tabelloni play off e play out, mentre la finale si giocherà domenica dalle 9.45. Le 16 squadre che sognano il titolo arrivano da 11 regioni d’Italia: Lazio, Lombardia, Veneto, Molise, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Emilia-Romagna, Campania, Toscana e ovviamente Puglia, rappresentata proprio dal team di casa, il Padwel Trani. Tra le formazioni in gara spiccano campioni regionali come Eschilo TPiscine All Star (Lazio), Russi Padel (Emilia-Romagna), Bamm (Sardegna), Collalbrigo Padel (Veneto), Ternana Padel (Umbria), oltre ai campioni uscenti della Bombonera (Abruzzo). Chiudono il tabellone TC Break Point Nettuno (Lazio), Superpadel (Umbria), Follonica Sporting Club (Toscana), Acquara Sport (Campania), Padel Club Tolcinasco (Lombardia), Pro Parma (Emilia Romagna), Monclub Crew (Molise), Tiki Padel e Anxa Sport Village (entrambe abruzzesi). Il Lazio, con sei vittorie, domina l’albo d’oro, seguito da Toscana, Emilia-Romagna e Abruzzo, con una vittoria ciascuna.

Con il Tolcinasco giocherà Nicola Amoruso, che si presenterà a Trani con i suoi tre fratelli formando una squadra a dimensione familiare; nel Pro Parma, invece, in campo un altro ex calciatore come Stefano Morrone (centrocampista, tra le altre, di Parma e Palermo), che giocherà assieme al figlio Leo, 13 anni, il più giovane partecipante alle finali nazionali. Negli anni, campioni come Luca Marchegiani, David Pizarro, Vincent Candela, Giampiero Maini e Andrea Conti — quest’ultimo ha ospitato nel 2024 la finale di Roma e Provincia nel suo circolo, il Conti Sport City — hanno calcato i campi della Coppa dei Club, portando visibilità e passione al padel amatoriale italiano. Da non dimenticare, inoltre, la presenza degli ex calciatori durante le finali nazionali MSP Italia delle precedenti edizioni: Paolo Di Canio, Christian Panucci e Luigi Di Biagio.

Accanto alla Coppa dei Club, si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la finale nazionale di padel mixto, giunta alla sua terza edizione. Un evento unico nel suo genere, in cui atleti normodotati e atleti con disabilità motoria giocheranno nella stessa metà campo, dimostrando che lo sport può essere uno straordinario strumento di inclusione, partecipazione e rispetto reciproco. Le 15 coppie partecipanti arriveranno da Viterbo, Rieti, Latina, Roma, Milano, Monza e Varese. “Sostenere anche quest’anno il Padel Mixto al fianco di Sportinsieme Roma, rappresenta per noi un esempio concreto di come sia possibile contribuire attivamente allo sviluppo dello sport e alla crescita della comunità – dichiara Giuliano Guinci, Public Affairs, Sustainability & Retail Operations Director del Gruppo Entain in Italia -. Lo sport è parte del nostro DNA e crediamo nella sua capacità di generare inclusione e coesione sociale. Nel tempo abbiamo scelto di investire in progetti costruiti su collaborazioni solide con partner che condividono i nostri principi, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e generare un impatto positivo e duraturo. Attraverso il CSR Award, sosteniamo organizzazioni del terzo settore in tutta Italia, promuovendo iniziative che vanno oltre l’ambito sportivo e contribuiscono concretamente al benessere collettivo”.

Ma l’evento non sarà solo competizione: sabato sera, tutte le squadre si ritroveranno per un momento di festa e condivisione al suggestivo White Party in riva al mare, su una delle spiagge più affascinanti della zona. Saranno presenti oltre 400 persone, tra atleti, accompagnatori e appassionati, in un’atmosfera informale ed elegante che celebra lo spirito di aggregazione e amicizia che da sempre anima la Coppa dei Club.

“Quest’anno abbiamo festeggiato la decima edizione della Coppa dei Club, migliorando ulteriormente il record di squadre iscritte, a dimostrazione di come il format piaccia e come questa competizione sia ormai radicata su tutto il territorio nazionale – ha spiegato il responsabile padel di MSP Italia, Claudio Briganti -. Ci avviciniamo a una fase finale che si annuncia come sempre emozionante in una location straordinaria come Trani. Ringrazio il Padwel Club per l’organizzazione e faccio l’in bocca al lupo alle 16 squadre finaliste, in un weekend in cui celebreremo ancora una volta il carattere inclusivo e aggregativo del padel”.