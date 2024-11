Padel, FIP Promises Finals: il meglio della NextGen a Venezia

Roma, 21 nov. (askanews) – Un palcoscenico d’eccezione per la NextGen del padel mondiale. Il Promises FIP Tour chiuderà un 2024 da record – con un calendario di 40 tornei disputati in tutto il mondo – con le FIP Promises Finals, in programma dal 19 al 22 dicembre a Venezia (Italia). Un nuovo appuntamento con cui la Federazione Internazionale Padel e le federazioni confermano il loro impegno per la crescita dei talenti junior, punto cruciale per la crescita e la diffusione del padel nei prossimi anni.

Tre le categorie di giovani star – maschili e femminili – che si troveranno al Venezia Padel Club: a sfidarsi nell’Under 14, Under 16 e Under 18 saranno le migliori otto coppie del ranking FIP Promises di ogni categoria, aggiornate al 6 dicembre 2024. In palio, 1.200 punti nel ranking di categoria per le coppie vincitrici.

La fase a gironi sarà composta da due gruppi di quattro coppie ciascuno; dopo il “Practice day” del 19 dicembre, la prima parte del torneo verrà disputata il 20 e il 21 dicembre; a guadagnarsi l’accesso alle semifinali saranno le prime due coppie di ogni girone, mentre le terze e quarte classificate giocheranno per le posizioni dalla 5 alla 8. Nel pomeriggio del 21 dicembre sono in programma le semifinali, mentre le finali andranno in scena domenica 22 dicembre.