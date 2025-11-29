Padel, Fip Silver Como: Sussarello e Parmigiani volano in semifinale

Roma, 29 nov. (askanews) – Grande giornata per il padel italiano al Fip Silver Mediolanum Padel Cup di Como. Giulia Sussarello e Martina Parmigiani – si legge in una nota – hanno conquistato l’accesso alla semifinale, superando in due set (6-4 6-2) l’ungherese Dora Andrejszki e Francesca Ligotti. La coppia, reduce dal bronzo europeo con l’Italpadel, ha preso il controllo del match nel secondo parziale, chiuso dopo un’ora e mezza con lo smash vincente della giocatrice comasca. Protagoniste anche Caterina Baldi e Clarissa Aima, che hanno vinto il derby tricolore con Campigotto/Cascapera (6-2 7-6). Domani affronteranno la testa di serie numero uno, le spagnole Claudia Escacena e Monica Gomez. Sussarello e Parmigiani troveranno invece le olandesi Koek/Van Der Hoek, numero due del tabellone. Nel maschile avanzano Adrian Marques e Jaume Romera, vittoriosi su Trillas/Font (7-6 6-1), e affronteranno Victor Tur e Alberto Garcia. Successo anche per Diego Dorta e Boris Castro contro Medina Murphy/Guerrero (6-2 6-4).

Il torneo di Como, parte del Cupra FIP Tour della Federazione Internazionale Padel, si conferma anche culla per i talenti italiani. In campo molti dei migliori prospetti nazionali: Camilla Livioni, classe 2007 e già numero 206 del ranking, impegnata oggi nei quarti con le favorite Escacena-Gomez; ma anche Giuseppe Fino e Matteo Platania, protagonisti di prove di alto livello. A seguire da vicino gli azzurri è Saverio Palmieri, braccio destro della CT Marcela Ferrari, che nei giorni scorsi ha osservato da bordo campo le sfide dei giovani italiani. “Il movimento giovanile sta producendo atleti di grande interesse – ha dichiarato Palmieri -. All’ultimo Europeo sono entrati in squadra diversi giovani e siamo nel pieno di un vero Rinascimento azzurro”.