Padel Fip Silver Como, Sussarello-Parmigiani vanno ko in finale

Roma, 30 nov. (askanews) – Giulia Sussarello si ferma in finale al Fip Silver Mediolanum Padel Cup di Como. Nella città dove è nata e cresciuta, l’azzurra plurimedagliata e la compagna Martina Parmigiani – come lei protagonista di tante vittorie con la Nazionale – hanno prima battuto in semifinale le nazionali olandesi Koek-Van Der Hoek e poi, indica una nota, sono state superate nella partita decisiva (con un doppio 6-3) dalle numero uno del seeding: da una parte la giovanissima Claudia Escacena – che a soli 18 anni è già a ridosso della top 100 mondiale – e Monica Gomez, numero 75.

“Giocare in casa è sempre un’emozione grandissima, farlo in questo torneo incredibile per organizzazione e atmosfera lo è stato ancora di più – così Sussarello alla fine del match – Un po’ di amarezza c’è ma il padel è così ed è un risultato giusto. Sono contenta, anche di aver giocato con Martina che mi ha lasciato giocare a sinistra!”, ha scherzato, con Parmigiani che ha ribadito il pensiero della compagna: “Siamo mancate un po’ nei momenti decisivi, è un peccato. Ma Giulia è una giocatrice fantastica”. Per Escacena e Gomez è invece il primo successo in coppia: “Siamo al nostro terzo torneo insieme, ed è fantastico aver chiuso così la stagione”.

Una giornata perfetta, nel torneo maschile, anche per Diego Dorta e Boris Castro, altra coppia spagnola protagonista prima di una semifinale spettacolo contro i numeri uno del tabellone – Andres Fernandez Lancha e Mario Ortega – e poi di una finale combattuta e chiusa in due set con doppio 6-4 contro la coppia spagnola Tur Checa-Garcia. Per Dorta è stata una giornata speciale anche fuori dal campo: a sorpresa è arrivato al The Padel Resort l’amico Nico Paz, grande appassionato di padel. Il talento del Como ha seguito la semifinale e fatto il suo “mucha suerte” a Dorta, che ha poi conquistato il titolo. Applausi e selfie per il giocatore, accolto dal pubblico dopo la prova maiuscola contro il Sassuolo.