Padel, Fip Silver Treviso: in finale successo per Rubini-Rodriguez

Roma, 7 lug. (askanews) – Dopo oltre due ore di gioco ad altissimo ritmo, l’argentino Juani Rubini e lo spagnolo Alonso Rodriguez hanno conquistato la terza tappa del FIP Silver Mediolanum Padel Cup, andata in scena al Padel Club X4 di Treviso. In finale – si legge in una nota – Rubini e Rodriguez hanno battuto la coppia composta dal siciliano Flavio Abbate e dall’italo-spagnolo Alvaro Montiel Caruso con il punteggio di 6-7 7-6 6-4 al termine di una battaglia chiusa nei dettagli del terzo set.

“Alla fine si è deciso tutto per un soffio e qualche punto, ma loro hanno giocato bene e hanno meritato”, ha commentato la coppia. “Ci tenevo da pazzi a fare bene qui in Italia, ma nello sport è così e da domani si torna a lavorare”, ha aggiunto Abbate. Il match si era aperto con un primo set vinto al tie-break da Abbate e Montiel, capaci di annullare cinque palle break consecutive. Nella seconda frazione Rodriguez e Rubini hanno pareggiato i conti ancora al tie-break, prima di chiudere la sfida con un 6-4. Commosso Rubini a fine gara: “Qui ha vinto un torneo mio padre, che mi ha insegnato tutto. Ci tenevo a ripetere la sua impresa”.

La finale femminile ha offerto a sua volta grande spettacolo: Marta Borrero e Agueda Perez hanno conquistato il titolo battendo la coppia formata dall’argentina Julieta Bidahorria e dalla spagnola Lara Arruabarrena, in una riedizione della finale di Utrecht di una settimana fa. Dopo un primo set perso 2-6, le spagnole hanno ribaltato il match imponendosi 7-6, 6-1. “Sapevamo che sarebbe stata una partita durissima, ma abbiamo continuato a crederci”, ha dichiarato Agueda Perez, che compirà 18 anni il 20 luglio.In semifinale Borrero e Perez avevano superato le azzurre Chiara Pappacena e Martina Parmigiani (6-4, 6-3), mentre Clarissa Margherita Aima e Giorgia Rosi si erano fermate contro Bidahorria-Arruabarrena (3-6, 3-6).