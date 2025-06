Padel, Rubio e Ruiz conquistano il Fip Silver Palermo

Roma, 29 giu. (askanews) – Si è chiusa con numeri da record la FIP Silver Mediolanum Padel Cup al Country Time Club di Mondello. Oltre tremila spettatori – si legge in una nota – hanno seguito il torneo che ha visto in campo 140 giocatori suddivisi in 70 coppie, tra cui più di venti atleti della top 100 mondiale e numerosi giovani talenti italiani tra cui le stelle internazionali Alex “Captain America” Ruiz e l’ex numero uno del mondo Maxi Sanchez, grandi favoriti della vigilia.

Nella finale maschile ad avere la meglio sono stati però Javi Ruiz e Gonzalo Rubio, che si sono imposti con un netto 6-2 6-3, sorprendendo gli avversari. A fine gara Maxi Sanchez ha riconosciuto la superiorità degli avversari: “Hanno giocato una partita fantastica e meritato di vincere”, mentre Ruiz ha ringraziato il pubblico per l’accoglienza ricevuta a Palermo. Tra le donne, protagonista assoluta Giulia Dal Pozzo, 20 anni, che insieme alla spagnola Anna Ortiz ha conquistato il titolo femminile. La coppia, già vincitrice di tre tornei nel circuito CUPRA FIP Tour su quattro disputati in coppia, ha dominato la finale contro le fortissime spagnole Sofia Saiz Vallejo e Marina Lobo con il punteggio di 6-3 6-1 in poco più di un’ora. Dal Pozzo, 20 anni, ha commentato con emozione il successo: “Ringrazio questo pubblico meraviglioso che ci ha sostenuto, abbiamo sentito il calore in campo”.

La giocatrice, uno dei talenti più promettenti della New Wave italiana del padel al femminile, pensa già ai prossimi impegni: la prossima settimana sarà al FIP Silver di Treviso con la nuova compagna Xenia Clasca.