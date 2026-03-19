Padel, venerdì al FIP Silver Parma le top 30 mondiali Sainz e Orsi

Roma, 19 mar. (askanews) – Grande esordio per Elsa Terranova al FIP Silver Mediolanum Padel Cup in corso al Pro Parma Sport Center. L’atleta di casa, in coppia con Angelina Neizvestnaya, si è qualificata per gli ottavi di finale al termine di una sfida combattutissima contro Letizia Dell’Agnese e Giulia Pisano (3-6 6-3 7-5). Dopo aver perso il primo set, Terranova e Neizvestnaya hanno reagito con decisione, ristabilendo la parità e chiudendo al terzo set davanti al pubblico di casa. “Non abbiamo mollato nei momenti più difficili, il segreto è stato il feeling”, ha dichiarato Terranova, che al prossimo turno affronterà le spagnole Agueda Perez e Lucia Martinez, entrambe tra le prime 40 del ranking mondiale.

Nel tabellone maschile, derby italiano a Riccardo Sinicropi e Matteo Platania, che hanno superato Lorenzo Di Giovanni e Simone Iacovino in tre set (7-6, 6-7, 6-3). Agli ottavi affronteranno gli argentini Mauricio A. Rivero e Francesco Britos.La sorpresa di giornata arriva dalle qualificazioni, con Alessandro Ferrero e Matteo Rosingana capaci di eliminare le teste di serie numero 6 Insa/Roglan con il punteggio di 3-6, 7-6, 7-6.

Venerdì spazio anche alle big del tabellone femminile, con l’ingresso in gara di due giocatrici tra le prime 30 del ranking mondiale: la spagnola Lucia Sainz, ex numero uno del mondo e pluricampionessa internazionale, e l’azzurra Carolina Orsi, attuale numero 1 italiana e punto di riferimento del movimento nazionale. Sainz, reduce dal successo nel FIP Silver di Manila e protagonista di una carriera ai vertici del padel mondiale, debutterà in coppia con la giovane Raquel Eugenio. Orsi, numero 28 del ranking FIP, farà invece il suo esordio insieme alla compagna Letizia “Leti” Manquillo. Atteso inoltre un programma ricco di incontri con numerose giocatrici della top 100 e diversi talenti della nuova generazione azzurra.