Padre Camorra, Vittorio Vavuso racconta la ribellione del figlio del boss

Non sono tanti i romanzi che tentano di descrivere il mondo della camorra dall’interno. Eppure è proprio all’interno della famiglia che possono rintracciarsi le ragioni profonde dei comportamenti devianti e criminali. Un compito tuttavia non facile: dal momento che quel mondo è caratterizzato da codici comportamentali e linguistici discutibili ma coerenti e tenuti insieme da una logica ferrea e, come racconta chi riesce a uscirne, spietata.

La storia raccontata dal giovanissimo salernitano Vittorio Vavuso in “Padre Camorra” (Il quaderno edizioni) è per l’appunto quella di un ragazzo il quale scopre all’improvviso che la realtà familiare nella quale vive non è quella che gli appare. Una scoperta resa possibile dall’incontro casuale tra il quattordicenne, figlio inconsapevole di un boss della camorra, e Delfina, una giovane donna impegnata nel sociale. E’ proprio l’interesse per Delfina a far scattare nel giovane protagonista del romanzo il desiderio confuso di una vita diversa e, insieme, la consapevolezza che l’apparente normalità della sua esistenza nasconda verità mostruose e inconfessabili. La progressiva coscienza del male in cui è calata la sua vita, e di cui il ragazzo è stato finora strumento incosciente, lo spinge a maturare un sentimento di odio nei confronti del padre e delle persone di cui si circonda, e infine a opporvisi coraggiosamente.

“Un racconto di formazione” lo definisce giustamente, nell’introduzione al libro, Franco Bruno Vitolo, e ancora “voce di speranza e grido di ribellione” che ci si augura condiviso dalla sua generazione; ma anche, sotto il profilo puramente letterario, “un battesimo brillante e promettente”: trattandosi del libro di esordio scritto dal suo autore all’età, appena, di 17 anni.

La professoressa Mariarosa Vitiello spiega che il romanzo di Vavuso è piuttosto “un simbolo dinamico dell’anticamorra ed è promotore presente e attivo di un’idea, quell’idea che è uno stile di vita, fatta di ricerca, informazione, approfondimento”. E ne mette in risalto soprattutto il valore sociale: “E’ possibile – scrive – sfuggire a un destino già segnato dalla nascita? E’ questa la domanda che si pone il lettore di fronte alle vicende del 14 enne Antonio Criscuolo, figlio di un noto camorrista e costretto dal padre a non frequentare più la scuola per poter assolvere al suo ruolo di corriere per le attività di spaccio nella sua zona”. Una domanda alla quale non è facile, come si diceva, dare una risposta. A meno di non calarsi in quella realtà familiare e condividerne ragioni e sentimenti, giusti o sbagliati che siano. Ma quel che è sicuro è che sfuggirvi non è operazione indolore, dal momento che comporta la messa in discussione delle proprie stesse radici. Al centro del romanzo non c’è solo, come osserva la Vitiello, (sviluppato come può svilupparlo un adolescente) “il tema del rapporto padre-figlio, dell’educazione e della solitudine dei minori che vivono in condizioni di disagio e che desiderano di liberarsi per rispondere al grido della propria coscienza”, c’è molto di più. C’è un conflitto, antico come l’uomo, i cui esiti, come accade pure in Padre Camorra, non possono che essere drammatici.